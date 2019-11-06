Операционные результаты Мосбиржи за октябрь: умеренно позитивно
Московская биржа (MOEX RX: ПО РЫНКУ) вчера представила операционные результаты за октябрь 2019 г.
В целом, объем торгов снизился на 8% г/г, при этом слабую динамику продемонстрировали валютный и денежный рынки. К позитивным моментам относится продолжение роста объемов торгов акциями, а также возобновление активности на рынке первичного долга после вялого 3К19. Рублевые и долларовые балансы подскочили до максимумов с начала года (однако остаются на 9-10% ниже г/г за 10М19), что отчасти должно нейтрализовать негативный эффект снижения процентных ставок на отчет о прибылях и убытках.
Мы считаем показатели УМЕРЕННО ПОЗИТИВНЫМИ для акций биржи. После ралли акций на 12% с середины октября и на 25% с начала года, они торгуются по коэффициенту P/E 2020 на уровне 10,9x (что соответствует среднему мультипликатору за последние два года) при дивидендной доходности 7,7% по итогам 2019П. Мы считаем, что акции оценены справедливо на текущих уровнях и не видим краткосрочных катализаторов роста.
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