Сегодня Минфин предлагает самые длинные из находящихся в обращении на локальном рынке 19-летние ОФЗ 26230 в безлимитном объеме (в рамках доступных к размещению 210,4 млрд руб.), последние сделки по ним проходили на уровне YTM 6,63%. Стоит отметить, что на рынке ОФЗ присутствует некоторая премия к ключевой ставке лишь при дюрации больше 8 лет. В частности, для размещаемого сегодня выпуска она составляет всего 13 б.п. Даже в сравнении со ставкой RUONIA премия выглядит низкой (всего 28 б.п.), не компенсируя процентный риск (по спреду к o/n ставкам ОФЗ являются самыми дорогими среди GEM). Как мы уже отмечали, в настоящий момент 10-летние бумаги (YTM 6,44%) предполагают ключевую ставку 5,25-5,5% (на 100-125 б.п. ниже текущего уровня).

В то же время опубликованный пресс-релиз ЦБ не предполагает готовность регулятора снижать ставку ниже 6% (нижняя граница процентного коридора). Кроме того, ожидается, что FOMC, который имеет большое значение для регуляторов других стран при определении ими курса монетарной политики, на следующем заседании возьмет паузу, что будет фактором, сдерживающим дальнейшее снижение доходностей на GEM, в частности ОФЗ. За последнюю неделю снижение доходностей ОФЗ оказалось очень умеренным: 2 б.п. по длинным бумагам и 5-10 б.п. по коротким и среднесрочным, при этом локальные долги других GEM консолидировались на ранее достигнутых ценовых уровнях.

Мы считаем, что благодаря произошедшему ралли (-190 б.п. с февраля, —65 б.п. за последний месяц) рынок ОФЗ исчерпал весь среднесрочный потенциал для снижения доходностей, ОФЗ являются локально перекупленными. Лучшей им альтернативой является продажа среднесрочных CCS.

Тем не менее, Минфин может найти какой-то интерес к длинным бумагам, учитывая прежде всего низкую волатильность на валютном рынке (как мы уже отмечали, в ноябре интервенции ЦБ РФ все еще будут нейтральны для изменения курса рубля).