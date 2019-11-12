Рост цен на Urals к Brent традиционно отражает сравнительную динамику инфляции в РФ и ЕС.

Падение инфляции в РФ до минимальных уровней по отношению к европейской для рынка – сигнал стабильной макроэкономической ситуации в РФ и потенциально внутреннего высокого спроса на энергоресурсы. Однако, замедление процессов инфляционного спада в РФ, рост необходимости «перерастания» экономикой проблем, связанных с низкой инфляцией и ростом, ведут к тому, что Urals сейчас действительно выглядит перецененной к Brent, и решения европейских регуляторов в рамках новых требований IMO по содержанию серы лишь фиксируют этот факт, используют его в качестве побочного фундаментального элемента влияния на цены со стороны своей политики.

Шансы снижения цен Urals к Brent в ближайшие кварталы на этом фоне преобладают.



