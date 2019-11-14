Контракты на Brent прибавляют около 0.7% и приближаются к отметке $63/bbl. Вчера цены на нефть выросли более чем на 2% после заявлений генерального секретаря ОПЕК М. Баркиндо о том, что организация, скорее всего, резко пересмотрит вниз прогноз по добыче нефти из стран вне ОПЕК (преимущественно в США) в 2020 году. Кроме того, он отметил, что в случае подписания торговой сделки между США и КНР прогноз по росту спроса на сырье также может измениться в лучшую сторону. Таким образом, словесные интервенции накануне оказали значимую поддержку нефтяному рынку. В вечерние часы Американский институт нефти сообщил о снижении запасов сырья в Штатах на прошлой неделе на 0.5 mb, что также умеренно поддерживает нефтяные котировки на старте сегодняшних торгов. Сегодня внимание привлекут официальные данные по запасам от Минэнерго США (19.00 мск), а также публикация ежемесячного отчета ОПЕК (14.00). В случае отсутствия новых негативных сигналов по нефтяному рынку в отчете ОПЕК цены на нефть сегодня могут остаться на текущих комфортных уровнях.