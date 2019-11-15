Всю прошедшую неделю цены на нефть держались в узком диапазоне, фьючерс Brent колебался от 61 до 63 долл. за барр. Влияли на ценообразование фьючерсов самые различные факторы: от ситуации в переговорном процессе торговым вопросам между США и Китаем до прогнозов ОПЕК и МЭА. Игроки на рынке уже заложили в торговые системы алгоритм: успех переговоров означает рост цен на нефть, провал – их падение.

Пока стороны медленно движутся к достижению первого этапа соглашения, что несколько негативно отражается на динамике нефтяных фьючерсов. Прогнозы ОПЕК и МЭА в основном совпали, мировой спрос на нефть в этом и следующем году останется стабильным, за год он увеличится на 1-1.1 млн барр. в сутки. Предложение нефти будет ограничено соглашениями ОПЕК+, которые со 100% вероятностью сохранятся.

Так же пока непонятно, как повлияют на предложение нефти проблемы у американских сланцевых компаний, которые из-за низкой рентабельности закрывают буровые. Пока это не отражается на общем уровне добычи нефти в США. По последним данным Минэнерго, она находится на рекордных значениях 12,8 млн барр. в сутки. В целом, мировой рынок нефти выглядит сбалансированным, чтобы привести фьючерсы к серьезной турбулентности, нужны веские причины, которых на данный момент нет. Поэтому, можно предположить, что на следующей неделе рынок останется в диапазоне 61-63 долл. за баррель.