Спекулянты улучшили сантимент в отношении нефти
Нефть консолидируется на уровне 63,3 долл./барр. после роста почти на 2% в пятницу (по данным на закрытие) вследствие позитивных комментариев от представителей США и КНР о ходе торговых переговоров. Тем не менее, мы существенных подвижек, кроме словесных, не видим, поэтому настроены скептически в отношении способности нефти пойти сильно выше. То есть, при текущем раскладе, без особых подробностей и тайминга, нефть останется в зоне 61-63 долл./барр., на наш взгляд. Спекулянты, впрочем, улучшили сантимент в отношении нефти, подняв чистые длинные позиции до уровней начала лета и в целом наращивают позиции 4 недели подряд.
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