Многие зафиксировали прибыль на фоне очередного торгового обострения
Фьючерсы на основные фондовые индексы США после вчерашнего снижения торгуются в минусе в пределах четверти процента.
Макроэкономическая статистика четверга – это индекс производственной активности в округе Филадельфия, а также продажи на вторичном рынке жилья. Для строительного сектора пик уже пройден, а если недавний рост долгосрочных доходностей продолжится, то спрос на жильё будет падать ещё сильнее.
Отчётности опубликуют небольшие ритейлеры: Ross Stores, Gap, Macy’s и Nordstrom. Акции розничных сетей оказались под раздачей на фоне плохих квартальных результатов Home Depot и Kohl’s, падали акции не только тех, кто отчитывается, но заодно и других представителей отрасли. На этом неприятные новости не заканчиваются.
ФРС вчера опубликовала протоколы октябрьского заседания, на котором регулятор понизил ставку. Исходя из содержания документа, большинство членов совета согласны с тем, что экономика не нуждается в дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики. Да, регулятор проводит 60-миллиардную ежемесячную скупку трэжерис, и она вполне должна заменять понижение ключевой ставки. Долговой рынок в настоящий момент абсолютно убеждён в том, что 11 декабря она будет сохранена в текущем диапазоне 1,50–1,75%, то есть в четвёртый раз классической помощи рынки могут не ждать.
Странные заявления вокруг торговой истории раздаются всё чаще. Когда стороны не могли определиться с местом подписания, многим казалось, что проблем в самих переговорах нет. Теперь Трамп вернулся к старым угрозам, что без сделки будут новые тарифы. Правда, в этот раз с китайской стороны оптимизма больше: они верят, что промежуточный этап сделки всё-таки будет подписан.
Параллельно развивается история с Гонконгом, в котором США поддерживают протестующих, а МИД КНР выражает озабоченность. В комбинации с заявлениями президента США это уже привело к тому, что торговый оптимизм на рынке сменился желанием зафиксировать прибыль.
Согласно исследованию Moody’s, эскалация глобальной торговой войны – наиболее вероятный и наиболее разрушительный фактор экономической рецессии. Уже вторую неделю защитные активы вроде золота, акций низкой волатильности, японской иены и облигаций пытаются восстановить утраченное в недавнем снижении. Стратегия покупки на просадках «buy the dip» работает и тут. Это не самая приятная новость для S&P 500, который отступил от рекордных уровней. Рынки в настоящий момент ждут чётких сигналов от переговорщиков КНР и США, нужно понимать: является снижение временным или распродажа затянется.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20191121/830580294.html