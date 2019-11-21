Фьючерсы на основные фондовые индексы США после вчерашнего снижения торгуются в минусе в пределах четверти процента.

Макроэкономическая статистика четверга – это индекс производственной активности в округе Филадельфия, а также продажи на вторичном рынке жилья. Для строительного сектора пик уже пройден, а если недавний рост долгосрочных доходностей продолжится, то спрос на жильё будет падать ещё сильнее.

Отчётности опубликуют небольшие ритейлеры: Ross Stores, Gap, Macy’s и Nordstrom. Акции розничных сетей оказались под раздачей на фоне плохих квартальных результатов Home Depot и Kohl’s, падали акции не только тех, кто отчитывается, но заодно и других представителей отрасли. На этом неприятные новости не заканчиваются.

ФРС вчера опубликовала протоколы октябрьского заседания, на котором регулятор понизил ставку. Исходя из содержания документа, большинство членов совета согласны с тем, что экономика не нуждается в дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики. Да, регулятор проводит 60-миллиардную ежемесячную скупку трэжерис, и она вполне должна заменять понижение ключевой ставки. Долговой рынок в настоящий момент абсолютно убеждён в том, что 11 декабря она будет сохранена в текущем диапазоне 1,50–1,75%, то есть в четвёртый раз классической помощи рынки могут не ждать.

Странные заявления вокруг торговой истории раздаются всё чаще. Когда стороны не могли определиться с местом подписания, многим казалось, что проблем в самих переговорах нет. Теперь Трамп вернулся к старым угрозам, что без сделки будут новые тарифы. Правда, в этот раз с китайской стороны оптимизма больше: они верят, что промежуточный этап сделки всё-таки будет подписан.

Параллельно развивается история с Гонконгом, в котором США поддерживают протестующих, а МИД КНР выражает озабоченность. В комбинации с заявлениями президента США это уже привело к тому, что торговый оптимизм на рынке сменился желанием зафиксировать прибыль.

Согласно исследованию Moody’s, эскалация глобальной торговой войны – наиболее вероятный и наиболее разрушительный фактор экономической рецессии. Уже вторую неделю защитные активы вроде золота, акций низкой волатильности, японской иены и облигаций пытаются восстановить утраченное в недавнем снижении. Стратегия покупки на просадках «buy the dip» работает и тут. Это не самая приятная новость для S&P 500, который отступил от рекордных уровней. Рынки в настоящий момент ждут чётких сигналов от переговорщиков КНР и США, нужно понимать: является снижение временным или распродажа затянется.