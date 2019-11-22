26 ноября Лукойл опубликует финансовую отчетность по МСФО за 3к19. Мы ожидаем, что компания продемонстрирует относительно слабые показатели (снижение по всем статьям на 7–9% к/к) вследствие негативной динамики мировых цен на нефть в 3к19. Мы предполагаем, что скорректированный свободный денежный поток, на который инвесторы обращают особенно пристальное внимание, поскольку в рамках новой дивидендной политики он служит базой для расчета дивидендов, также мог снизиться по сравнению с предыдущим кварталом. В отношении акций Лукойла мы подтверждаем рекомендацию держать, исходя из прогнозной полной доходности в 0%.

Неблагоприятная макроэкономическая конъюнктура. Снижение мировых цен на нефть в 3к19 на 10% к уровню предыдущего квартала оказало давление на выручку Лукойла. Отчасти негативный эффект компенсировался за счет увеличения добычи нефти компанией на 1,4% к/к. В сегменте переработки поддержку выручке должно было оказать повышение крэк-спредов на дизельное топливо, керосин и низкосернистый топочный мазут на 14%, 16% и 20% соответственно в квартальном сопоставлении. В результате, по нашим расчетам, общая выручка Лукойла в 3к19 сократилась на 9% к/к, до 29 903 млн долл.

Рост операционных затрат нивелировался снижением расходов на уплату налогов, помимо налога на прибыль. Мы полагаем, что в отчетном периоде вслед за увеличением объема переработки (+8% к/к) произошел сезонный скачок операционных затрат в данном сегменте. По нашим оценкам, в 3к19 затраты на реализацию, коммерческие, общие и административные расходы Лукойла выросли на 3% к/к. Увеличение перечисленных затрат должно было компенсироваться снижением расходов на уплату налогов, помимо налога на прибыль, на 7% к/к вслед за снижением мировых цен на нефть. В результате, по нашим расчетам, EBITDA снизилась на 7% к/к, до 4 796 млн долл.

Улучшение динамики внереализационных доходов. На внереализационном уровне мы ожидаем увидеть рост прибыли от участия в аффилированных компаниях (+38% к/к в 3к19 после снижения на 20% к/к во 2к19) и процентных доходов Лукойла. Мы также полагаем, что прочие неоперационные затраты вернулись к нормальным уровням, сократившись до 12 млн долл. против 99 млн долл. во 2к19. В то же время прибыль от курсовых разниц, по нашим оценкам, могла снизиться с 56 млн долл. во 2к19 до 8 млн долл. в 3к19. В результате, по нашим расчетам, чистая прибыль компании в 3к19 сократилась на 9% к/к, до 2 545 млн долл. Мы полагаем, что особенный интерес для инвесторов представляет скорректированный свободный денежный поток, который, согласно новой дивидендной политике, теперь является базой для расчета дивидендов. По нашим оценкам, с учетом снижения EBITDA и исходя из нашего прогноза капзатрат (1,7 млрд долл.) скорректированный свободный денежный поток до изменений оборотного капитала в 3к19 составил 588 млн долл.