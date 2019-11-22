Нефть подорожала на фоне конструктивного подхода КНР к торговым переговорам с США
Сегодня утром котировки Брент приближаются к отметке $63,50/барр., причем весьма вероятно, что сегодня мы увидим фиксацию прибыли по итогам ралли в предыдущие два дня и это окажет давление на цены. Инвесторы уделили большое внимание сегодняшнему заявлению председателя КНР Си Цзиньпина, который сказал, что Пекин готов к ответным мерам при необходимости, однако "активно работает на тем, чтобы положить конец торговой войне". Инвесторы ждут предварительных индексов PMI для развитых рынков за ноябрь по версии IHS Markit и оценки потребительских настроений в США от Мичиганского университета. Вечером в США выйдет статистика по действующим буровым установкам на нефть от Baker Hughes. Индексы PMI для стран еврозоны, по нашему мнению, вероятно окажутся выше, чем ожидалось, и в середине дня это может подтолкнуть котировки Брент к уровню сопротивления $64,10/барр. (следующей значимой отметкой будет $64,60/барр.). Если же Дональд Трамп подпишет упомянутые законопроекты, это окажет давление на нефтяной рынок и ближе к вечеру баррель Брент может снова подешеветь до $63,00.
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