Выходившие на прошлой неделе данные по продолжающемуся с начала сентября росту запасов нефти в США продолжали огорчать покупателей. Сохранение добычи нефти в США на максимальных уровнях в 12,8 Мб/д тоже не способствовало росту цен, которые на прошедшей неделе совершили новый нырок вниз. Правда, снижение было компенсировано последовавшим ростом. Частично произошедшие колебания можно было увязать с ростом индекса доллара в окрестности публикации протокола предыдущего заседания ФРС. Было и много других локальных причин. Но в результате семидневка для цен нефти закончилась примерно на тех же уровнях, несмотря на сильные колебания в течение недели. Более того, даже несмотря на продолжавшееся с начала октября подрастание цен у участников рынка совершенно нет ощущения, что они находятся на растущем тренде. Скорее, это воспринимается как элемент затянувшейся боковой консолидации. Оно и понятно — диапазон цен 60-65 по Брент уже около полугода притягивает цены и не отпускает их в дальнее плавание.

В этом смысле страны ОПЕК+ могут быть довольными своей политикой, которая (даже несмотря на новые очевидные успехи США по росту добычи) обеспечила относительную стабильность цен. Собственно, стабилизацию цен они и декларировали главной задачей действующего соглашения об ограничениях добычи. При сложившихся относительно стабильных ценах странам соглашения не требуется сейчас делать новых резких движений. В том числе и поэтому наступающая неделя обещает быть относительно спокойной. Но к ее окончанию будет происходить уплотнение ожиданий в связи с массой важных событий начала декабря.

Намеченное на 5 декабря заседание ОПЕК и последующая встреча ОПЕК+ должны решить судьбу соглашения об ограничениях добычи. Наиболее вероятным на сегодня представляется сохранение действующих условий, но как всегда перед таким событием, будет много сомнений. А опасения рынка по поводу новых инициатив по дальнейшему сокращению добычи еще сохраняются.

Правда, оглашенные основные условия предстоящего IPO Saudi Aramco снизили ожидания рынка в отношении агрессивности действий Саудовской Аравии по поддержанию цен. Действительно, ею были снижены как объем размещаемых акций, так и итоговая оценка стоимости компании. В результате основной объем размещаемых акций будет распределяться между "своими", и размещение приобрело лишь условно рыночный характер. Так что у Саудовской Аравии не будет особенной заботы в поддержании цен нефти. (Напомним, что в опубликованном неделю назад пресс-релизе Saudi Aramco сообщила, что собирается в рамках размещения продать лишь 1,5% акций, а ориентировочный ценовой диапазон составляет от $8 до $8,3 за размещаемую акцию или от $1,6 до $1,7 трлн. за всю компанию, что заметно ниже первоначальных оптимистичных оценок в $2 трлн.). Но рынок все же будет с нетерпением ждать результатов грандиозного размещения акций. Ведь даже несмотря на принятые страховочные решения и снижение рисков IPO, Саудовская Аравия как главный застрельщик уже действующего соглашения ОПЕК+ и «заинтересант» удержания цен нефти от снижения еще будет прикладывать усилия для сохранения баланса цен. Поэтому основные волнения участников рынка по дальнейшей динамике цен нефти будут проявляться в начале следующего месяца в связи с приближением саммита ОПЕК и ОПЕК+.

Пока предопределенности в дальнейшем поведении цен совершенно не складывается, но начало декабря может дать ценам хороший импульс. И такой импульс может быть связан не только с решениями ОПЕК+, но также с большей определенностью по поводу торговых переговоров США и Китая. И чем труднее они проходят, тем мощнее могут дать рынкам импульс при появлении большей определенности в их перспективах. Так при провале переговоров нефть может рухнуть даже несмотря на прочие обстоятельства.

Запланированное на 11 декабря заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США сохраняет лишь слабую интригу. Предыдущим заседанием и последующим пресс-релизом у рынка были сбиты ожидания на дальнейшее снижение ставки. Более того, рынок оценивает как ненулевую вероятность даже повышения ставки на декабрьском заседании. Тем не менее, и здесь могут возникнуть неожиданности в переоценках оценке дальнейших перспектив монетарной политики (с соответствующей динамикой доллара). Так что по многим параметрам начало декабря на рынке обещает быть крайне интересным. Предстоящие в начале декабря события будут выталкивать цены нефти из коридора консолидации. А пока на текущей неделе еще можно немного расслабиться.