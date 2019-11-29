В последней «Бежевой книге» очень хорошо собрана воедино макроэкономическая и рыночная повестка. Речь идёт о производственной активности (отражена в улучшающихся PMI) и «широкомасштабном росте жилищного строительства».

Интересно, что ещё несколько месяцев назад сильной стороной считался потребительский сектор США. Сейчас же он мало-помалу замедляет динамику: всё начинается с банков и «более слабого роста кредитования». Потребительские расходы, как и цены растут умеренными темпами, то есть о достижении цели по инфляции в 2% говорить не приходится.

Вскользь упоминается влияние тарифов на сектор ритейла: некоторые розничные сети объяснили увеличившиеся издержки введёнными тарифами. Перед праздниками и распродажами крупные игроки вроде Amazon и Walmart решили взять последствия торговой войны на себя, не повышая цены для потребителей, в данной ситуации объём продаж и доля рынка оказались важнее.

В целом «Бежевая книга» даёт оптимистичный взгляд на американскую экономику. Хорошую мину при плохой игре пытается делать и производитель сельскохозяйственной и строительной техники John Deere. В отчётности за четвёртой квартал отмечается рост продаж всех видов техники (выручка даже превысила ожидания рынка), при всём этом прогноз отрасли дан негативный.

Бизнес Deere, который основан на продажах техники и средств производства, уже давно переживает стадию сгущающихся туч. Доступные кредиты и лизинг оборудования помогают держаться на плаву, но менеджмент компании уверен в грядущем снижении продаж и ссылается на неопределённость в бизнесе техники. «Фермеры стали более осторожно относиться к крупным инвестициям в новое оборудование», – говорится в отчёте.

Ни осторожные формулировки «Бежевой книги», ни предупреждения промышленников пока не произвели впечатления на инвесторов. Они гораздо внимательнее следят за торговыми переговорами. Дональд Трамп подписал закон о поддержке протестующих в Гонконге, на что Китай заявил, что примет ответные меры. Есть опасения о возможном срыве торговых переговоров. Это добавляет негатива, но судя по ежедневно обновляемым рекордам S&P 500, о панике говорить не приходится. Фьючерсы на фондовые индексы США сейчас снижаются в пределах 0,5%.