Сбербанк: подтверждаем рекомендацию "покупать"
В ноябре 2019 г. чистая прибыль Сбербанка выросла на 0,8% м/м и 1,9% г/г, до 74,7 млрд руб. (предполагает ROE на уровне 20,8%), тогда как чистая прибыль за 11м19 достигла 814 млрд руб. (21,7% ROE, +7,3% г/г). Мы считаем результаты умеренно позитивными, поскольку опережающий рост кредитования способствует дальнейшему восстановлению 3-месячного скользящего среднего чистой процентной маржи (+7 бп м/м, до 5,9%), темпы роста чистых комиссионных доходов растут в соответствии с прогнозами менеджмента, а стоимость риска остается низкой. Учитывая ограниченный потенциал дальнейшего роста коэффициента кредиты/депозиты и регуляторное давление на комиссионные доходы, мы не уверены в том, что восстановление чистой процентной маржи и ускорение роста комиссионных доходов продолжатся и в 2020 г. Мы полагаем, что оба этих показателя будут активно обсуждаться во время Дня аналитика 11 декабря 2019 г. Наша прогнозная цена обыкновенных акций Сбербанка на горизонте 12 месяцев остается без изменений на уровне 390 руб. Ожидаемая полная доходность составляет 77%. Мы подтверждаем рекомендацию Покупать.
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