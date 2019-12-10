Номинальный рост акций как отражение обесценения денег
Несмотря на отсутствие прогресса по торговому вопросу между США и Китаем (напротив, правительство Китая недавно одобрило директиву “3-5-2” о постепенном полном (к концу 2022 г.) замещении государственными учреждениями иностранной компьютерной техники и программного обеспечения отечественными аналогами), американские рынки акций продолжают восхождение (индекс S&P вновь вблизи максимума).
Как и прежде, участникам рынка для игры на повышение достаточно уже того, что нет торговой войны (в виде ужесточения таможенных пошлин со стороны США с ответными действиями Китая в форме ослабления национальной валюты или ограничения американского импорта). Основным фактором, толкающим индексы акций вверх, остается политика ФРС, которая после недолгого периода (с 2017-2018 гг.) вновь расширяет свой баланс (+306 млрд долл. с августа 2019 г.) и снижает ключевую ставку (на 75 б.п. с начала года).
Стоит отметить, что по сути закончившийся в прошлом году период ужесточения монетарной политики ФРС был самым мелким по масштабу (ключевая ставка была увеличена менее чем на 3 п.п.). Не исключено, что члены FOMC испугались реакции рынка (в декабре 2018 г. акции обесценились на 16%, и кривая UST стала инверсионной), которая предполагала скорое наступление экономической рецессии в ответ на ужесточение монетарной политики.
Уже накопленный и все еще увеличивающийся долг (как в корпоративном, так и розничном сегментах) обуславливает крайне высокую вероятность прихода США (и, как следствие, всех развитых стран мира) к нулевым ставкам (вряд ли кто-то из правящих политиков выберет рецессию в качестве альтернативы). Однако в любом варианте золото выглядит тем активом, который не утратит своей ценности (хотя удорожание золота часто встречает сильное сопротивление в виде наращивания его добычи).
Кстати говоря, тот рост рынка акций, который наблюдается последние 20 лет (с 2000 г. индекс S&P подорожал на 215%), отражает в основном обесценение традиционных денег (фиатных валют), которое происходит из-за программ количественного смягчения. Так, индекс S&P, рассчитанный в золоте, за указанный период обесценился более чем на 50%, то есть на самом деле экономика не создала дополнительной ценности. Это связано с тем, что номинальный рост ВВП сильно отстает от увеличения долга (этот новый долг и является причиной роста ВВП, а не наоборот, как было ранее).
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