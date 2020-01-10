Пожар на НПЗ в Ухте не повлияет на финансовые показатели Лукойла
Вчера на НПЗ Лукойла в Ухте произошел пожар. По данным газеты Коммерсант, возгорание произошло на установке гидродепарафинизации дизельного топлива. По данным Bloomberg, ночью пожар был потушен.
Завод в Ухте – самый маленький НПЗ Лукойла (мощность – 4,2 млн т в год), на который приходится всего 9% номинальной мощности переработки компании в России (5% от общего объема переработки Лукойла с учетом международных НПЗ). Между тем, по итогам 9м19 на НПЗ в Ухте пришлось 5% переработки в России и 3% от общего объема переработки. Кроме того, НПЗ в Ухте является самым низкотехнологичным среди заводов Лукойла (индекс Нельсона – 3,7x, выпуск светлых нефтепродуктов – 50% по итогам 10м19). По нашим расчетам, в прошлом году валовая маржа переработки Ухтинского НПЗ была в небольшом плюсе, так что по итогам 2019 г. завод может сгенерировать отрицательную EBITDA. Кроме того, по нашим оценкам, коэффициент использования мощностей в 2018 и 2019 гг. составил всего 45% и 53% соответственно. Таким образом, мы не ожидаем, что это происшествие окажет какое-либо влияние на финансовые показатели Лукойла. Мы считаем новость нейтральной для котировок акций эмитента.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200110/830777417.html