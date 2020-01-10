Вчера на НПЗ Лукойла в Ухте произошел пожар. По данным газеты Коммерсант, возгорание произошло на установке гидродепарафинизации дизельного топлива. По данным Bloomberg, ночью пожар был потушен.

Завод в Ухте – самый маленький НПЗ Лукойла (мощность – 4,2 млн т в год), на который приходится всего 9% номинальной мощности переработки компании в России (5% от общего объема переработки Лукойла с учетом международных НПЗ). Между тем, по итогам 9м19 на НПЗ в Ухте пришлось 5% переработки в России и 3% от общего объема переработки. Кроме того, НПЗ в Ухте является самым низкотехнологичным среди заводов Лукойла (индекс Нельсона – 3,7x, выпуск светлых нефтепродуктов – 50% по итогам 10м19). По нашим расчетам, в прошлом году валовая маржа переработки Ухтинского НПЗ была в небольшом плюсе, так что по итогам 2019 г. завод может сгенерировать отрицательную EBITDA. Кроме того, по нашим оценкам, коэффициент использования мощностей в 2018 и 2019 гг. составил всего 45% и 53% соответственно. Таким образом, мы не ожидаем, что это происшествие окажет какое-либо влияние на финансовые показатели Лукойла. Мы считаем новость нейтральной для котировок акций эмитента.



