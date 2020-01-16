Президент Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали первый этап торговой сделки между странами. В течение следующих двух лет Китай обязуется увеличить закупки американских товаров и услуг на 200 млрд долл. В эту сумму входят промышленные товары (78 млрд долл.), энергоресурсы (54 млрд), услуги (38 млрд) и сельхозпродукция (32 млрд).

Трамп также выразил надежду на то, что проблемы в Boeing разрешатся. Компании помогут возможные закупки самолётов со стороны КНР. По иронии, замедление экономики от кризиса вокруг авиапроизводителя обойдётся Америке в 0,5% ВВП, ровно такой же прирост даст первый этап торговой сделки.

Некоторые запланированные тарифы на китайские товары будут отменены, по некоторым будет снижена ставка. Но 25%-е тарифы на 250 млрд долл. промышленных товаров из КНР останутся в силе, равно как и китайский ответ в виде тарифов на 100 млрд долл. американской продукции.

В тот же день один из крупнейших ритейлеров Target опубликовал данные за праздничный период, согласно которым сопоставимые продажи электроники просели более чем на 6%. И хотя в сегменте одежды и бытовых товаров есть рост, тревожный сигнал привёл к падению акций Target почти на 7%. Так что соглашение подписано как раз вовремя, оно призвана остановить торговую войну и продлить потребительскую активность.

Переход ко второму этапу сделки даёт Трампу дополнительные политические очки. Президент так или иначе доказал, что "тарифы – эффективный инструмент", опуская, как долго стороны шли к этому соглашению. С момента нашего прошлого анализа S&P 500 вырос на 5,5%. Уже в новом году активизировалась избирательная компания. Маленькие плюсы для Трампа есть и на этом фронте. По итогам дебатов демократов два худших кандидата для фондового рынка – Элизабет Уоррен и Берни Сандерс – разругались и не пожали друг другу руки. Разлад у оппонентов играет на руку и американской экономике, и фондовому рынку (особенно фармацевтическим компаниям), и лично президенту Трампу.

Несмотря на то что перспективы полноформатной и устойчиво соблюдаемой сделки США-КНР по-прежнему очень туманны, позиции Трампа укрепились. Это исключительно важно для фондового рынка, поскольку главный риск для экономики США в 2020 г. – это избрание демократов-социалистов и их радикальные налоговые реформы.