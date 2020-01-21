По сравнению с декабрем 2018 г. в прошлом месяце доходы федерального бюджета увеличились на 8,1%, в то время как расходы выросли на 22,1% год к году. При этом нефтегазовые доходы бюджета упали на 21,2% год к году (в результате снижения цен на энергоносители), а ненефтегазовые доходы выросли сразу на 29,2% (благодаря резкому увеличению поступлений от НДС, налога на прибыль и внутренних акцизов). Существенный рост расходов в конце года, по нашему мнению, связан с реализацией приоритетных национальных проектов.

Мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе нефтегазовые доходы бюджета продолжат увеличиваться достаточно скромными темпами в результате дальнейшего торможения мировой экономики. При этом относительно низкие темпы роста экономики на фоне слабого инфляционного давления будут ограничивать рост ненефтегазовых доходов. Согласно нашим расчетам, доходы бюджета в текущем году составят 18,99 трлн руб. (при средней цене нефти Brent 3 800 руб./барр.). С учетом текущих планов правительства по расходам мы, таким образом, ожидаем, что в 2020 г. дефицит бюджета будет равен 513 млрд руб. (0,5% ВВП).