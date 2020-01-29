Лукойл завершил прием заявок на продажу акций акционерами компании. Согласно опубликованному пресс-релизу, за период действия оферты компания получила заявления о продаже в общей сложности 22,13 млн акций, из которых 21,75 млн акций – от дочерней компании LUKOIL SECURITIES LIMITED, а остальная часть – от сторонних инвесторов. Цена оферты составляет 5 300 руб. (84,35 долл.) за акцию. Акции будут приобретены не позднее 7 февраля и погашены сразу после их зачисления на казначейский счет компании.

По нашим оценкам, отток денежных средств в связи с выкупом акций у сторонних инвесторов составит 2,03 млрд руб. (32 млн долл.). С учетом последующего погашения объем акций Лукойла в обращении сократится до 692,87 млн. Эффект от покупки акций с точки зрения дивидендов, по нашим расчетам, будет незначительным – всего 3 руб. на акцию.

На наш взгляд, и оферта, и погашение акций учтены рынком, в связи с чем существенной реакции со стороны рынка на сегодняшнюю новость мы не ожидаем. Новый объем акций в обращении учтен в нашей модели Лукойла.

Текущая рыночная цена акций Лукойла составляет 6 650 руб./шт., что на 25% выше цены оферты. За период действия оферты (с 27 декабря 2019 г. по 25 января 2020 г.) цена акций не опускалась ниже цены оферты.



