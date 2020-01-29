Отток денежных средств "Лукойла" в связи с выкупом акций составит 2,03 млрд рублей
Лукойл завершил прием заявок на продажу акций акционерами компании. Согласно опубликованному пресс-релизу, за период действия оферты компания получила заявления о продаже в общей сложности 22,13 млн акций, из которых 21,75 млн акций – от дочерней компании LUKOIL SECURITIES LIMITED, а остальная часть – от сторонних инвесторов. Цена оферты составляет 5 300 руб. (84,35 долл.) за акцию. Акции будут приобретены не позднее 7 февраля и погашены сразу после их зачисления на казначейский счет компании.
По нашим оценкам, отток денежных средств в связи с выкупом акций у сторонних инвесторов составит 2,03 млрд руб. (32 млн долл.). С учетом последующего погашения объем акций Лукойла в обращении сократится до 692,87 млн. Эффект от покупки акций с точки зрения дивидендов, по нашим расчетам, будет незначительным – всего 3 руб. на акцию.
На наш взгляд, и оферта, и погашение акций учтены рынком, в связи с чем существенной реакции со стороны рынка на сегодняшнюю новость мы не ожидаем. Новый объем акций в обращении учтен в нашей модели Лукойла.
Текущая рыночная цена акций Лукойла составляет 6 650 руб./шт., что на 25% выше цены оферты. За период действия оферты (с 27 декабря 2019 г. по 25 января 2020 г.) цена акций не опускалась ниже цены оферты.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200129/830860257.html