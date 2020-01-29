Сюрпризом 2019 г. стало то, что несмотря на частые обсуждения рисков перегрева и намерение ЦБ взять под контроль рост розничного кредитования, рынок розничного кредитования показал очень сильный рост на 18,5% г/г, что очень близко к 22,4% по итогам 2018.

Мы считаем, что, учитывая недавнее решение президента предоставить населению дополнительные социальные стимулы в размере примерно 400-450 млрд руб. в 2020, в этом году рынок розничного кредитования может продемонстрировать сильный рост вплоть до 15% г/г.

Что касается корпоративных кредитов, активность в этом сегменте была слабой, и кредитный портфель вырос всего на 1,2% г/г, при этом корпоративные кредиты в валюте снизились с $85 млрд в начале 2019 г. примерно до $70 млрд к концу года. Эти цифры указывают на то, что основная активность банковского сектора была сосредоточена в розничном сегменте.