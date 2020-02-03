В январе Россия добыла 47,72 млн т нефти и газового конденсата, что на 0,9% ниже, чем за аналогичный период 2019 года, однако выше, чем в декабре 2019 г. В пересчете на среднедневной уровень добыча составила 11,28 млн барр./день. Добычу нарастили Роснефть, Газпром нефть и операторы СРП.

В рамках новых квот ОПЕК+ от 5 декабря 2019 г. России в 1 квартале необходимо сократить 298 тыс. барр./день – но только сырой нефти (без газового конденсата), ранее было 228 тыс. барр./день всего – и нефти, и газового конденсата. За базовый уровень берется также октябрь 2018 г., но вычитается объем добытого газового конденсата, соответственно, получается 10,63 млн барр./день. Тем не менее, оценка ежемесячного соответствия новой квоте затрудняется отсутствием разделения на сырую нефть и газовый конденсат в статистике ЦДУ-ТЭК.

Но с учетом набирающей обороты эпидемии коронавируса в мире, страны ОПЕК+ готовятся провести экстренный саммит (в течение ближайших 2 недель, точные даты неизвестны) и могут изменить на короткий промежуток времени квоты. Соответственно объемы сокращения добычи для России также может быть изменены.

Так, мы полагаем, что страны ОПЕК+ не только продлят текущее соглашение о сокращении добычи на 1,7 млн барр./день до конца года, но и дополнительно сократят добычу нефти на короткий период (не более квартала), объемом еще в 0,4-0,5 млн барр./день. Для России квота может быть увеличена еще на 20-30 тыс. барр./день – до 318-328 тыс. барр./день.