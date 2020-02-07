По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта на российском рынке в январе увеличились на 2% г/г, до 102 102 единиц (без учета автомобилей марки BMW и Mini, данные о продажах которых публикуются на квартальной основе). Вообще, для января характерно сезонное замедление рынка, и поэтому представленную статистику мы не расцениваем как индикатор превалирующих трендов. Тем не менее такой результат можно в целом расценить позитивно после разворота рынка в декабре 2019 г., когда на показателях продаж позитивно отразились ожидания повышения цен.

Sollers (Покупать, прогн. цена на 12-мес. 450 руб., полная доходность 62%) в январе увеличила продажи автомобилей УАЗ на 0,1% г/г, до 1 942 единиц, а продажи автомобилей Ford Transit (которые Sollers консолидирует с июля 2019 г.) выросли на 2% г/г, до 354 единиц. На наш взгляд, акции Sollers по-прежнему выглядят недооцененными, но при этом следует отметить отсутствие факторов, которые способствовали бы повышению их оценки рынком в ближайшем будущем. В частности, мы не видим потенциала для роста продаж УАЗ до выхода новой модели, продажи которой, скорее всего, начнутся в 2022 г. В свою очередь перспектива выплаты дивидендов Sollers остается призрачной в связи с необходимостью финансировать текущие инвестиционные потребности компании. В качестве критерия для выплаты дивидендов за 2019 г. Sollers установила для себя коэффициент чистой долговой нагрузки (чистый долг/EBITDA) в 1x или меньше, однако, по нашим оценкам, фактический показатель будет выше.

АвтоВАЗ в январе остался лидером среди российских производителей по доле рынка, которая увеличилась за счет недавнего выкупа доли Chevrolet в бывшем СП по производству внедорожников Niva. Если в январе 2018 г., когда АвтоВАЗ производил только автомобили марки Lada, доля рынка компании составляла 21,5%, то в январе 2020 г., с учетом консолидации производства Niva, она повысилась до 22,5%. Однако по темпам роста продаж бренд Lada в январе немного отстал от рынка – объем реализации данной марки вырос только на 1% г/г, до 20 790 единиц.

Группа АвтоВАЗ/ Renault/Nissan/Mitsubishi в январе сохранила лидирующие позиции на рынке с долей 38,5%. Далее за ней следуют KIA (14,6%), WV Group (13,2%) и Hyundai Group (11,3%).

ГАЗ в январе сократил продажи легкого коммерческого транспорта на 1% г/г, до 2 568 единиц.