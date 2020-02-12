S&P 500 продолжает рост, однако аутсайдеры в рамках индекса широкого рынка вот уже десять лет не меняются. Сектора сырья и материалов, а также акции энергетических компаний продолжают падение, даже несмотря на общее «выздоровление» рынка.

«Непрестижные» акции сырьевиков тянутся за индексом Bloomberg Commodity, который можно рассматривать как прокси экономической активности в мире. Падающие (или вяло растущие) цены на основное сырьё портят общую картину, при которой в ралли участвуют многие активы: и акции, и облигации, и золото.

Будучи отправной точкой производственного процесса, сырьё должно пользоваться большим спросом, но этого не происходит, несмотря на растущие PMI. Импульса мировой экономики не хватает, чтобы подтолкнуть цены вверх. Кроме того, ключевые игроки уделяют сырью меньше внимания. Центральные банки со своей программой скупки активов и триллионная индустрия индексных фондов фокусируются на акциях и облигациях.

По данным Refinitiv на 7 февраля, в 4-м квартале компании из сектора сырья и материалов S&P 500 чаще других (53%) не оправдывали ожиданий рынка по выручке. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года чистая выручка сектора упала на 1%, а чистая прибыль – на 11,8%.

У энергетических компаний дела ещё хуже: выручка упала на 6,5%, а чистая прибыль провалилась на целых на 40,1%. Коронавирус стал лишь очередным эпизодом в череде неудач энергетического сектора. Падение спроса на авиаперелёты и опасения за глобальный рост (особенного его азиатскую составляющую) подкосили цены на нефть.

Кроме того, министерская встреча ОПЕК+ ещё не согласована, утверждается, что она может пройти в конце февраля. Ранее российская сторона не поддержала сокращение на 600 тыс. баррелей в сутки, это стало плохим сигналом для нефтяных котировок. Акции энергетических компаний (ETF XLE) провалились до многомесячных минимумов, но, похоже, готовятся к коррекционному отскоку.

Дальнейшая судьба секторов не представляется особо радужной. Сырьевики однозначно не входят в число фаворитов, а вот энергетические компании становятся привлекательными из-за огромной дивидендной доходности (например, 5,8% у акций Exxon Mobil и 4,7% у Chevron). Если всё же будет принято политическое решение резко сократить добычу нефти, то это спасёт котировки чёрного золота, валюты нефтедобывающих стран и акции энергетических корпораций.



