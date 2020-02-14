Американские биржевые площадки в четверг закрылись на отрицательной территории. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,16%, закрывшись на отметке 3373,94 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,43%, высокотехнологичный NASDAQ просел на 0,14%. Индекс MSCI Emerging Markets опустился на 0,4%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на два базисных пункта, до 1,61%. Доходность 10-летних облигаций Германии уменьшилась на один базисный пункт, до −0,39%.

Заявление Всемирной организации здравоохранения о том, что всплеск коронавирусных диагнозов не обязательно указывает на всплеск инфицирования, вновь отодвинуло китайскую тему на второй план. Недавно Пекин пересмотрел методологию диагностики вируса, в результате чего число подтвержденных случаев заражения резко возросло. По данным ВОЗ, многие из этих случаев могут иметь многодневную или недельную давность. Однако поводом для ухудшения настроений на Уолл-стрит послужила новость о том, что ФРБ Нью-Йорка сократит операции РЕПО, начиная с пятничного предложения овернайт. Уменьшение дозы инъекций ликвидности — неприятная новость для игроков. С учетом очередных исторических максимумов и отсутствием новых идей для дальнейшего роста заокеанские биржевые индексы могут начать проседать под собственной тяжестью.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,21% и закрылись на отметке $56,49. В четверг попытки «медведей» нивелировать достижения «быков» закончились провалом. Цена фьючерсного контракта Brent уверенно закрепилась над ключевым уровнем $56, что создает предпосылки для дальнейшего роста. Ближайшие уровни сопротивления расположены вблизи отметок $56,84 и $57,25.

По итогам прошедших торгов индекс Мосбиржи снизился на 0,39%, закрывшись на отметке 3110,05 пункта. Локальные уровни поддержки в рублевом индикаторе по-прежнему расположены на отметках 3095 и 3070 пунктов, сопротивление находится на уровне 3145 пунктов. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 153000 и 151000 пунктов. Сопротивления — 156000 и 158300 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 63,63, потеряв 0,66% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63,40 и 63,20. Уровень сопротивления — 64,05.