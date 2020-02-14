Российский рынок акций в четверг не сумел продолжить движение наверх и показал умеренное снижение. Давление со стороны бумаг нефтегазового сектора было частично сглажено уверенным подъемом представителей электроэнергетики.

Таким образом среднесрочный боковик по индексу МосБиржи остался актуальным. Сегодня его котировки находятся как раз в середине торгового коридора последних дней. По-прежнему предлагаем внимательно следить за двумя ключевыми уровнями: 3050 и 3150 п. Потенциальное преодоление верхней границы откроет дорогу к 3210–3230 п., нижней — к 3010 п.

Краткосрочный взгляд на дальнейшие перспективы остается преимущественно нейтральным. Сегодня возможно продолжение консолидации индекса МосБиржи в пределах обозначенных границ. При отсутствии ускорения роста цен на нефть нет оснований ожидать опережающего роста голубых фишек над вторым эшелоном. Наоборот, шансы на более сильную динамику индекса акций средней и малой капитализацией относительно наиболее ликвидных фишек остаются высокими.

Индекс электроэнергетики в четверг укрепил лидерство среди всех секторов с начала года. Он обновил максимальные значения за последние восемь лет. С начала января рост индекса электроэнергетики составляет 19,1%.

Среди компаний сектора накануне в лидерах роста оставались дочки Газпром энергохолдинга на ожиданиях роста дивидендов: ОГК-2 (+6%), ТГК-1 (+5,5%), МосЭнерго (+2,1%). Также вышли наверх из боковика акции Интер РАО (+4%). Следующий технический ориентир в этих бумагах сместился к 6,5 руб. Ускорили рост акции Энел Россия (+5,1%). Причем потенциал для краткосрочного роста еще сохраняется. При прочих равных бумаги в преддверии дня инвестора (19 февраля) могут сохранить позитивную динамику. Ближайшее техническое сопротивление находится около 1,14 руб.

На западных площадках в четверг волна роста была приостановлена. Многие участники рынка связывают это с возвратом неопределенности по поводу распространения вируса в Китае. Пересмотр данных с резким увеличением количества заболевших вызывает недоверие к публикуемой статистике. Причем об этом уже говорят на самом высоком уровне, включая Белый дом.

Тем не менее пока рано говорить о том, что, например, на американском рынке точно формируется разворот. Ранее мы уже видели, насколько сильно выглядит рынок США и как быстро выкупаются локальные просадки.

Повторный рост рисков, связанных с фактором коронавируса, отрабатывается по причине перекупленности западных площадок. Индекс развитых стран на этой неделе переписал исторические максимумы. По американскому S&P 500 возможен чуть более глубокий откат, но в целом техническая картина в дальнейшем не исключает роста вплоть до 3450 п., то есть еще на 2,3% выше текущих отметок.

Тем временем продолжается плавный рост на российском долговом рынке. Инвесторы отыгрывают мягкую риторику российского Центробанка. По итогам предыдущего заседания на рынке начал складываться консенсус, что Банк России может еще дважды в этом году снизить ключевую ставку — до 5,50%. Ранее подобных ожиданий не было, так что локальная переоценка в бондах выглядит логичной и оправданной. Индексы гособлигаций (RGBI) и корпоративных облигаций (RUCBICP) находятся около рекордных отметок. В среднесрочной перспективе видим более существенный потенциал именно в надежных корпоративных бумагах со средней дюрацией (около 3–5 лет). Пространство для положительной переоценки в длинных ОФЗ выглядит незначительным.

Среди корпоративных событий отметим новость о том, что En+ Group подала заявку на листинг обыкновенных акций и делистинг глобальных депозитарных расписок (GDR) с Московской биржи. Делистинг произойдет в соответствии с договоренностью между компанией и торговой площадкой в течение двух месяцев с даты начала торгов обыкновенными акциями En+.

Среди отчетов сегодня планируется публикация финансовых результатов Яндекса по МСФО за IV квартал 2020 г. Ожидания умеренно позитивные, в фокусе — прогноз менеджмента по росту выручки на этот год.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после нашего закрытия в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра поднимаются на 0,24%, нефть Brent — без изменений.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет рядом с уровнем закрытия четверга.