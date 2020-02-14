По итогам торгов 13 февраля индекс МосБиржи снизился на 0,39% — до 3110,05 п., а РТС на 0,90% — до 1543,50 п.

Отечественный рынок вновь отыгрывал ухудшение ситуации с распространением COVID-19 в Китае из-за применения новой методики учёта. Вполне ожидаемо, что аутсайдером дня стал сектор нефти и газа, который непосредственно зависит от китайского спроса. «Газпром» (-1,88%) даже отложил переговоры о возможных новых маршрутах до разрешения ситуации с коронавирусом. Бумаги «Роснефти» (-0,6%) игнорировали дорожающую нефть, так как в Китае заявляют о снижении суточной переработки почти на 1,1 млн бар. в ближайшие месяцы. Акции ГМК «Норникель» (-2,08%) не выдержали рекордное ралли и скорректировались также на опасениях падения китайского спроса. Спросом пользовались защитные бумаги, где присутствует относительно чёткое представление о прибыли. На рынке активно покупали бумаги электроэнергетиков «ОГК-2» (+6,04%), «ТГК-1» (+5,5%), «ЭНЕЛ Россия» (+5,12%), «Интер РАО» (+3,97%). Акции En+ провалились на 1,45%, отыгрывая снижение кредитного рейтинга агентством Fitch Ratings. Активность была ниже, чем в предыдущий день. По итогам дня объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 63,56 млрд рублей.

Динамика рубля была столь же удручающей. Кроме бегства от риска, к вечеру у доллара появился дополнительный повод для укрепления на фоне разогрева потребительской инфляции. Нефть смогла выйти на уровень выше $56 за баррель, но поддержкой для рубля это не стало. Министр финансов РФ озвучил свежие прогнозы. Согласно его заявлению на заседании правительства, прогноз роста ВВП РФ на текущий год повышен до 1,9% с прежних 1,7%. Прогноз профицита бюджета на текущий год остался на уровне 0,8%, хотя ожидается рост доходов федерального бюджета. В целом, рубль ведёт себя вполне логично. Длительный период низкой волатильности сменился периодом повышенной неустойчивостью. С другой стороны, текущие значения — это лишь курс рубля в начале осени прошлого года. Уже на следующей неделе поддержку рублю начнёт оказывать налоговый период, что, вероятно, позволит рублю стабилизироваться.

Торги в США завершились отступлением индексов. Поводом для этого стало существенное увеличение числа инфицированных COVID-19 и летальных исходов. Кроме того, на американских инвесторов негативно повлияла статистика по инфляции. Базовый CPI остался на уровне 2,3% в январе, хотя ожидалось его снижение до 2,2%, а общий CPI взлетел до 2,5% с 2,3% в декабре. ФРС предпочитает оценивать инфляцию по ценам потребления, но и индексы потребительской инфляции также могут говорить о ситуации. Соответственно, ускорение роста цен может быть основанием для ожиданий пересмотра политики ФРС. Впрочем, пока динамика инфляции остаётся сдержанной в среднесрочной перспективе. Рынок готов наказывать компании за отчётность немногим лучше ожиданий и неясные перспективы. Именно это случилось с бумагами производителя сетевого оборудования Cisco Systems (-5,2%). Иная история в акциях Nvidia. Бумаги производителя микрочипов подешевели на 0,65%, но уже после закрытия торгов компания удивила рынок резким ростом прибыли от сегмента дата-серверов. Среди лидеров завершили день бумаги Applied Materials (+3,06%), а вот среди аутсайдеров были бумаги Kraft Heinz (-7,56%) и American International Group (-6,17), которые отчитались хуже ожиданий. По итогам дня DJIA снизился на 0,43% до 29423,31 п., а S&P 500 на 0,16% до 3373,94 п.

Информационный фон для азиатских торгов был преимущественно негативным. Национальная Комиссия по Здравоохранению Китая заявила ещё о 121 летальном случае COVID-19, а также о выявленных 5090 потенциально и реально заражённых. Меж тем, в Китае опробовали метод лечения коронавируса переливанием крови от выздоравливающих, что дало отличные результаты. США предъявили очередные обвинения китайской Huawei в применении практики воровства технологий американских компаний. Плюс к этому компанию обвиняют в поставках оборудования Ирану, которое он использовал для слежки за протестующими. В Huawei отрицают обвинения, называя их бездоказательными. Меж тем, с 14 февраля вступает в силу решение КНР по снижению вдвое импортных пошлин на $75 млрд американских поставок в Китай. Тем не менее, большинство азиатских рынков демонстрировало рост. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23648,04 п. (-0,75%), Hang Seng — 27843,65 п. (+0,41%), Shanghai Composite — 2914,03 п. (+0,27%).

Нефть торговалась без существенной волатильности. Сохраняются опасения, что китайский спрос в I квартале существенно сократится. В МЭА полагают, что спрос на нефть упадёт в квартальном выражении впервые с 2009 года. Тем не менее, на рынке рассчитывают, что OPEC+ расширит ограничения по добычи на февральском заседании ещё на 0,6 млн бар. производства в сутки. Если в пятницу не случится существенного падения, то текущая неделя завершится приростом цены после пяти недель падения. К 9:00 мск Brent — $56,38 (+0,07%), WTI — $51,52 (+0,19%), Золото — $1578,5 (-0,02%), Медь — $5757,39 (-0,06%), Никель — $13195 (-0,68%).

Индекс доллара подрастал на 0,06% до 99,13 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 1,61% по сравнению с 1,62% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,084 (-0,09%), GBP-USD — $1,304 (+0,02%), USD-JPY – 109,8 (+0,02%).

Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. Азиатские рынки в незначительном плюсе, нефть демонстрирует околонулевую динамику. Вероятно, российские индексы начнут день вблизи значений закрытия предыдущего дня. Из корпоративных новостей дня стоит отметить отчётности «ТГК-1», «ОГК-2», «Акрон», Yandex, VEON.