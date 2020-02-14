Индексы Мосбиржи и РТС в четверг снизились, но отступили от минимумов дня. Индикаторы остаются не так далеко от сопротивлений 3135 и 1570 пунктов, закрепление выше которых позволит рассчитывать на возвращение к краткосрочному росту. Пока же “быки” проявляют неуверенность. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3090-3140 пунктов.

Рубль по итогам сессии незначительно ослаб против доллара и евро. Пара доллар/рубль продолжила отступление наверх от района 62,85 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика). До закрепления ниже основной краткосрочный тренд по паре остается восходящим. Пара евро/рубль в течение сессии осталась ниже средней полосы Боллинджера дневного графика (69,20 руб). Евро до пробоя 69,20 руб может быть склонен к движению в район поддержки 68,20 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятно, выйдут в умеренный плюс, отыгрывая некоторое улучшение мировых настроений. Поводов для закрепления индексов выше ключевых сопротивлений, однако, на данный момент нет – импульс к росту как на нефтяных, так и на фондовых рынках невелик. В течение сессии будут опубликованы интересные данные по экономике Европы и США, которые повлияют на ход торгов. Оптимистичных новостей по коронавирусу пока не поступает, но рынки во многом адаптировались к данному фактору.



