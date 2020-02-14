Рынок акций РФ и курс рубля мало изменятся в начале последних торгов недели, прогнозируют аналитики.

Перед выходными инвесторы предпочтут воздержаться от активных операций с российскими активами.

ПРОГНОЗЫ

Внешний фон пока не дает оснований для сильных движений индекса РТС, оценивает Антон Старцев из компании "Олма". На валютном рынке РФ также нет факторов для сильной волатильности. По оценке эксперта, в начале торгов вероятно продолжение консолидации курса около 63,5 рубля за доллар.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка также отмечает нейтральный для курса рубля внешний фон перед открытием российского рынка. Стабилизация валют развивающихся экономик и закрепление нефти марки Brent выше 56 долларов за баррель будут способствовать переходу рубля в боковое движение около уровней закрытия четверга, полагает он.

"В результате доллар в начале дня удержит позиции в районе 63,6 рубля. В ходе торгов возможно некоторое снижение американской валюты на фоне фиксации прибыли по спекулятивным длинным позициям в преддверии выходных. При этом в рамках сегодняшней сессии ожидаем сохранение позиций доллара в диапазоне 63,2-64,4 рубля", — говорит Зварич.

В свою очередь Константин Кочергин из банка "Восточный" в пятницу ожидает движения курса в диапазоне 63,30-63,80 рубля за доллар.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах снизились на 0,1-0,4% на фоне новых данных из Китая о распространении коронавируса и внутренней статистике.

После введения нового метода диагностики в китайской провинции Хубэй только 12 февраля было подтверждено 14 840 новых случаев заболевания, а во всем Китае — 15 152 новых случая.

Инфляция в США в январе ускорилась до максимума за 15 месяцев — 2,5% в годовом исчислении, что оказалось выше прогноза аналитиков на уровне 2,4%.

Утром в пятницу фьючерсы на американские фондовые индексы повышаются на 0,1-0,2%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно. Японский Nikkei 225 снизился на 0,6%, шанхайский Shanghai SE Composite Index повышается на 0,2%.

Нефть Brent дорожает на 0,1% — до 56,39 доллара за баррель.

Курс евро снижается до 1,0838 доллара с 1,0841 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов, обновляя минимумы с 2017 года.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

В четверг российский фондовый рынок снизился вслед за негативной динамикой мировых бирж. Ускорение распространения коронавируса в Китае после уточнения методов диагностики повысило инвестиционные риски.

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи снизился на 0,39% — до 3010,05 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,90% до 1543,50 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов вырос на 42 копейки — до 63,63 рубля, евро — на 25 копеек, до 68,99 рубля, следует из данных Московской биржи.