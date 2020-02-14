Курс рубля на завершающейся неделе продемонстрировал колебания в диапазоне 63-64 рубля за доллар, однако общий тренд сигнализировал об укреплении российской валюты. При этом ослабление евро на форексе в район 1,085 доллара привело к его большему снижению и против рубля.

Фактором курсовой динамики рубля остается ситуация с распространением китайского коронавируса в Поднебесной. Рынок нефти пытался восстанавливаться в направлении уровня 57 долларов за баррель марки Brent. Кроме того, неожиданная новость о продаже Центробанком пакета Сбербанка Минфину РФ внесла свой вклад в укрепление рубля.

В результате доллар вечером в пятницу снижался на 50 копеек до уровня 63,6 рубля, евро — на 1,25 рубля до 68,9 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом колебалась выше 3,6 тысячи против 3,5 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ЛОВИЛ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ И СБЕРБАНКЕ

Рубль начал торговую неделю ростом против основных резервных валют. После обновления долларом и евро максимумов против рубля с начала декабря прошлого года назрела коррекция валюты РФ вверх. Это движение поддержали экспортеры, продававшие валюту по высоким курсам в рамках подготовки к налоговому периоду февраля.

Снижение рынка нефти сдерживало коррекционный потенциал рубля. Инвесторы нефтяного рынка отыгрывали опасения относительно того, что вспышка коронавируса в Китае негативно скажется на спросе на этот вид сырья.

Однако коррекционный рост рубля ускорялся на фоне данных о торможении коронавирусной вспышки и о выходе индустрии Поднебесной "с больничного". 10 февраля в стране было зафиксировано 2478 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом против 3062 днем ранее. Во вторник было зарегистрировано 2015 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, что оказалось минимумом с 30 января.

Кроме того, в Китае начала постепенно возобновляться работа промышленных предприятий, работники которых были на продленных "каникулах" из-за коронавируса. Изначально китайские предприятия должны были вернуться к работе 31 января после недельного празднования Нового года по лунному календарю, однако дата была сдвинута на 3 февраля, а затем — на 10 февраля.

Важным моментом в укреплении рубля стали новости о покупке правительством пакета акций Сбербанка у Центробанка РФ за счет средств ФНБ. При этом в рамках сделки предполагается постепенная конверсия чуть более 40 миллиардов долларов из ФНБ на рынке в течение 3-7 лет. Эксперты оценили, что это может дополнительно укрепить рубль на 3-6% относительно сценария неизменных внешних и внутренних условий.

Однако в середине недели китайцы внезапно изменили методику диагностики коронавируса, что резко испортило статистику по его распространению. По новым данным получилось, что только 12 февраля в китайской провинции Хубэй было подтверждено 14 840 новых случаев заболевания. При этом во всем Китае за 12 февраля выявили 15 152 новых случая заражения коронавирусом. Рынки ответили на это понижением аппетита к риску.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели рубль провел в стабилизации против основных резервных валют. Игроки оценивали попытки повышения рынка нефти и рост надежд на смягчение коронавирусных рисков.

При этом позитивными для рубля остаются сигналы о сохранении спроса на рублевый госдолг. Так, Минфин РФ на двух аукционах завершающейся недели разместил ОФЗ на 121,9 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе на 177,9 миллиарда рублей.

Приближение пика налогового периода февраля (20-е числа) также поддерживает курс рубля. Наконец, появление новостей о начале поэтапной продажи Центробанком пакета акций Сбербанка Минфину РФ способно также поддержать рубль на фоне конкретизации регулятором условий продажи валюты из ФНБ в рамках сделки.