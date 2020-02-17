Как сообщает газета Ведомости, Sollers и Камаз планируют создать альянс, основными направлениями деятельности которого на первом этапе станут совместное производство комплектующих, разработка новых технологий, а также цифровизация маркетинга и продаж. По данным газеты, решение относительно структуры альянса будет принято до конца 2020 г.

Отметим, что углубление сотрудничества между различными автопроизводителями – это глобальный тренд. Зачастую он диктуется сложностями, с которыми сталкиваются производители в процессе разработки и внедрения новых технологий, включая выпуск электромобилей, новые форматы мобильности, производство беспилотных моделей и пр. На данном этапе сложно сказать, приведет ли создание альянса Sollers и Камаза к слиянию двух компаний, –подчеркивают Ведомости. Судя по мировому опыту, подобные альянсы могут приобретать самые различные формы и необязательно требовать слияния.

В целом мы позитивно расцениваем потенциальное сотрудничество между Sollers и Камазом. На наш взгляд, оно позволит достичь синергии по целому ряду направлений – включая НИОКР, цифровизацию, закупки и продажи, – тем более что ввиду разницы в направлении производства эти два игрока не являются прямыми конкурентами. Камаз является лидирующим российским производителем тяжелых грузовиков, в то время как выпускаемый Sollers, бренд УАЗ, занимает сильные позиции в сегментах легкого коммерческого транспорта и внедорожников.

Мы также считаем, что создание альянса может способствовать реализации потенциала стоимости Sollers. Наша оценка прогнозной цены акций компании на 12-месячном горизонте составляет 450 руб., что соответствует полной доходности в 59%. В отношении акций Sollers мы подтверждаем рекомендацию Покупать.



