Цены большинства промышленных товаров росли на неделе на надеждах, что ситуация с коронавирусом станет контролируемой, а экономическая активность в Азии начнет скоро восстанавливаться. Пока сложно оценить, насколько негативно скажется влияние вируса на китайскую экономику, поэтому рынок будет пристально следить за данными PMI за февраль, которые выйдут на предстоящей неделе и подскажут текущее состояние экономики Китая. Никто не ожидает роста этих показателей, но глубина просадки определит степень влияния коронавируса на цепочки поставок.

Цены на нефть выросли более чем на 5% на фоне оптимистичных прогнозов ОПЕК и IEA (International Energy Agency), которые ожидают незначительного влияния коронавируса на спрос на энергоресурсы. Рынок нефти даже проигнорировал значительный прирост запасов нефти в хранилищах США (7 млн баррелей за неделю). Согласно оценке IEA, глобальный спрос на нефть может упасть на 435 тыс. баррелей в сутки в первом квартале, при этом ОПЕК+ может сократить предложение на 600 тыс. баррелей в сутки.

Рынок исходит из желания картеля продолжить сокращение добычи, поэтому можем увидеть некоторую стабильность на рынке вплоть до заседания в начале марте министерского комитета ОПЕК+.

Нигерия, которая является членом ОПЕК и при этом находится в списке «систематических» нарушителей сделки ОПЕК+, может столкнуться в ближайшее время с падением производства из-за устаревшей инфраструктуры и отсутствия реформ в энергетической отрасли страны. Налоги внутри страны растут, а добыча ограничена технологической отсталостью, что может сказаться на кризисе отрасли. К тому же крупные международные компании уходят с нигерийского рынка, на котором возрастают риски политической нестабильности. Риски падения производства крупнейшего африканского производителя нефти могут сказаться на росте цен на энергоресурсы.

Ливия, которая также участвует в сделке ОПЕК+, вынуждена сокращать производство нефти на фоне блокады нефтяных терминалов армией Хафтара, который пока неохотно идет на перемирие. Битва за столицу Триполи длится с апреля 2019-го, и, учитывая тяжелую политическую ситуацию в стране, в ближайшее время мы вряд ли увидим какие-то позитивные подвижки.

Мы считаем, что факторов в пользу восстановления цен на нефть больше, и видим восстановление цены Brent до 65 долл. за баррель в среднесрочной перспективе.