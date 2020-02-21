Покупка Самоката логически дополнит существующий бизнес Delivery Club и укрепит позиции СП против бизнеса по доставке продуктов Яндекса – Яндекс.Лавки, которую компания развивает с нуля (Лавка и более ранний проект Яндекс.Шеф были запущены в 2019 г.). Мы считаем, что СП в сегменте O2O может использовать существующую инфраструктуру доставки DC (на долю собственной доставки приходится более 50% заказов), улучшить IP платформу “Самоката” и обеспечить быстрое время доставки заказа. С точки зрения масштаба инвестиции покупка “Самоката” будет одной из крупнейших сделок с момента создания СП, однако сумма потенциальной инвестиции в размере 2,5 млрд руб. представляет всего 5% от 47 млрд руб., которые партнеры уже вложили в капитал СП. Новость НЕЙТРАЛЬНА для акций компании. 