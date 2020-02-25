Коронавирус нанёс повторный удар. Успевшие покинуть КНР до блокировки путей сообщения, принесли вирус в другие страны. Как итог – проблемы в Италии, Иране и более чем двадцатикратный взлёт числа заболевших в Южной Корее. Всемирная организация здравоохранения торопит страны с принятием более решительных мер сдерживания вируса. Очевидно, что вирус уже не исключительно китайская проблема.

При этом китайские официальные лица успокаивают всех заявлениями о том, что эффект на экономику будет краткосрочным, а Народный банк Китая уже смягчает условия кредитования бизнеса и обещает всяческую поддержку экономики в дальнейшем. Более того, предприятия понемногу возвращаются к работе: концерн Volkswagen заявил, что все заводы его китайских поставщиков компонентов вернулись к работе.

По итогам понедельника рынки увидели то, чего не было очень давно, последнее падение S&P 500 на 3% происходило в декабре 2018 г. Обвалились все сектора рынка, особенно бумаги энергетиков и перекупленные технологические акции (в т.ч. котировки акций FAANG – Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google). Вторая волна распродаж накрыла туристический сектор и всё, что с ним связано: авиалинии, отели, казино, бронирование мест проживания и ритейл. Также идёт повсеместная распродажа сырья и валют развивающихся стран.

Индекс S&P 500 нуждался в коррекции: ещё на той неделе он был на 11% выше своей 200-дневной скользящей средней, похожее наблюдалось перед резким обвалом февраля 2018 года (тогда отклонение было почти 14%).

Технические индикаторы (например, MACD и осцилляторы) не сулят S&P 500 ничего хорошего. Резкий обвал индекса перевёл индикаторы в «медвежью зону». Сильный уровень поддержки находится на высоте 3030 – 3070 пунктов. Центральные банки наверняка будут проводить как словесные, так и монетарные интервенции, но вирус фундаментально не побороть ликвидностью.

Настоящий праздник жизни развернулся в защитных активах: золото взлетело в цене, но скорректировалось под конец дня, а государственные облигации уверенно шагнули вверх. По мере подорожания трэжерис падает их доходность – ставка по 10-летним гособлигациям США провалилась до уровня июля 2016 г. и готовится обновить исторический минимум (сейчас доходность 1,37%). Судя по начавшемуся бегству от рисковых активов, ждать этого осталось недолго.

В ближайшие дни можно ожидать отскок акций (уже сейчас фьючерсы растут на 1%) и движение вниз по золоту, торговлю стоит вести исключительно осторожно.