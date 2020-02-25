У нефти отсутствуют фундаментальные предпосылки для возврата выше $60 за баррель
Нефтяные цены движутся в тренде с прочими рисковыми активами и накануне возвращались в район отметки 55 долл./бар. Источником опасений выступают экономические последствия эпидемии коронавируса и возможное введение дополнительных ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом за пределами Китая, в частности, в Италии. При этом от более существенного падения нефть удерживают данные из Китая о постепенном восстановлении активности. В частности о возобновлении производства сообщила компания Toyota. Кроме того, ряд авиакомпаний в Китае планируют вернуться к стандартному авиасообщению на горизонте 2 месяцев. Наконец, данные о плотности движения на автодорогах в Китае на старте текущей недели стали немного ближе к стандартным уровням для данного времени года. В целом на фоне сохраняющихся сложностей с ограничением распространения вируса у нефти отсутствуют фундаментальные предпосылки для возврата выше отметки 60 долл/бар.
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