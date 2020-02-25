Товарные рынки продолжают демонстрировать высокую волатильность на фоне роста неопределенности из-за коронавируса. Нефть и промышленные металлы упали в понедельник в среднем на 5%, драгоценные металлы пользовались большим спросом со стороны инвесторов.

Нефтяной рынок упал на 5% на фоне всеобщей паники на рынках. Мы это связываем с ликвидацией длинных позиций хедж-фондами, последовавшей за восстановлением цен на нефть на 10%. Негатива на рынок добавили слухи о возможном прекращении сотрудничества Саудовской Аравии с Россией. Они родились из-за нежелания России идти на дополнительные сокращения, в то время как другие члены ОПЕК+ практически единогласны в этом решении. Сами саудиты отвергают любые слухи на эту тему, но интриги перед заседанием в Вене 6 марта становится все больше. По итогам заседания технического комитета было рекомендовано дополнительно сократить добычу на 600 тыс. баррелей, и, учитывая риски дальнейшего снижения спроса на нефть, картель может рассмотреть дополнительные меры по балансировке цен на энергоресурсы. Saudi Aramco не ожидает длительного влияния коронавируса на спрос на нефть, а Bank of America понизил средний прогноз по Brent на 2020 год до 62 долл. за баррель.

Мы позитивно смотрим на рынок в целом, и текущая коррекция была ожидаемой после значительного и быстрого восстановления. В преддверии заседания ОПЕК+ с вероятным исходом дополнительного снижения добычи текущие уровни кажутся привлекательными для покупок. К тому же пока рынком игнорируются значительное падение добычи в Ливии и обострение ситуации на Ближнем Востоке.