Яндекс вчера объявил о намерении разместить старшие конвертируемые облигации объемом $1 250 млн. Бонды будут конвертироваться в акции класса А; начальная цена конвертации, предположительно, будет установлена с премией в размере 45-50% к котировкам на бирже NASDAQ на дату размещения. Права на конвертацию облигаций будут удовлетворены по усмотрению Яндекса денежными средствами, акциями или их комбинацией, в том числе путем чистого расчета акциями, если компания не примет иного решения.

Дата погашения выпуска — 3 марта 2025 года; размер полугодового купона — 0,5-1,0%. Яндекс не имеет права выкупать облигации до наступления срока погашения, за исключением определенных обстоятельств, в том числе если в любое время, начиная с 18 марта 2023 года, стоимость акций превысит 130% цены конвертации, преобладающей в течение указанного периода времени, или если в любое время облигации, представляющие 85% или более совокупной основной суммы первоначально выпущенных облигаций, должны быть предварительно конвертированы и (или) выкуплены и аннулированы. Точные параметры будут определены в момент размещения выпуска.

По словам компании, привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели, капиталовложения, сделки M&A, стратегические инвестиции или обратный выкуп акций. Однако, поскольку, как утверждает компания, у нее нет соглашений или обязательств, касающихся крупных стратегических инвестиций или сделок M&A, то мы полагаем, что целью выпуска может быть улучшение структуры капитала Яндекса (по аналогии с конвертируемыми облигациями, которые были выпущены в 2013 году). Компания выкупила с рынка примерно половину того выпуска в 2014-2016 годах, а остальное — в срок погашения в 2018 году в соответствии с графиком. По состоянию на 4К19 на балансе компании (без учета СП Яндекс.Такси) имелось $987 млн денежных средств, их эквивалентов, депозитов и инвестиций. После размещения объемом $1,25 млрд денежная позиция компании должна увеличиться примерно до $2,2 млрд.