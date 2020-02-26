Поднявшись вчера на $2/барр. до $57/барр. в первой половине дня (и так и не сумев пробить сопротивление на уровне $57,4/барр., о котором мы писали вчера), котировки апрельских фьючерсов Брент стали консолидироваться в диапазоне $56-57 за баррель. Некоторую поддержку ценам на нефть обеспечили выступления на конференции в Эр-Рияде. Министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что его страна и Россия продолжат обсуждение необходимых мер для рынка нефти, а также ситуации с коронавирусом и его негативного влияния на рост спроса на углеводородное сырье. На наш взгляд, это предполагает, что на саммите ОПЕК+ в Вене 5-6 марта могут быть приняты решения, которые рынок воспримет с оптимизмом. Исполнительный директор МЭА вчера заявил, что на данный момент темп роста спроса на нефть оказался минимальным за последние десять лет, и что этот показатель, возможно, придется понизить еще больше. Согласно последнему отчету ведомства, в 2020 году спрос повысится лишь на 0,82 млн барр./сут с уровня прошлого года (этот показатель был пересмотрен в сторону понижения на 0,36 млн барр./сут). Впрочем, ценам на нефть вчера удалось сохранить стабильность лишь ненадолго, и вскоре после начала торгов в США началась волна продаж рискованных активов. Усилению пессимизма поспособствовало сообщение Центра по контролю и профилактике заболеваний США о том, что американцам необходимо начинать готовиться к возможной эпидемии коронавируса в Соединенных Штатах (после новостей на этой неделе о новых случаях заражения еще в нескольких странах) и что вспышка этой инфекции в США может привести к значительным неблагоприятным изменениям в повседневной жизни американцев. Отметим, что в прошлом году спрос на нефть в США составил в среднем около 20,5 млн барр./сут, в Европе — 14,2 млн барр., а в Китае — приблизительно 13,6 млн барр. Неудивительно, что любые намеки на возможное падение спроса в Соединенных Штатах тут же провоцируют ценовую коррекцию на нефтяном рынке. В результате фьючерсы Брент на ближайший месяц завершили день на отметке $54,95/барр., т. е. на $1,35 ниже итоговой отметки предыдущего дня.

В ночь на среду вышли данные Американского института нефти (API) о том, что ее товарные запасы в США за последнюю неделю выросли на 1,3 млн барр. — до 444,4 млн барр. Для сравнения, по последним оценкам Управления энергетической информации (EIA) они составляли 442,8 млн барр. Рост складских запасов, по данным API, зафиксирован на фоне сокращения суточной нефтепереработки на 0,28 млн барр., несмотря на увеличение суточного импорта на 0,28 млн барр. Данные по нефтепродуктам неоднозначны: запасы бензина за неделю выросли на 0,07 млн барр., а запасы дистиллятов сократились на 0,7 млн барр. Информация об увеличении товарных запасов нефти оказала давление на котировки Брент: фьючерсы подешевели на $0,45 — до $55,00 за баррель, и котируются на этих уровнях сегодня утром. Сейчас инвесторы готовятся к публикации еженедельной сводки EIA (которая выйдет в 18:30 мск). Консенсус-прогноз Bloomberg предполагает, что EIA зафиксирует по итогам недели рост товарных запасов нефти на 2,6 млн барр., а также уменьшение запасов бензина (на 2,0 млн барр.) и дистиллятов (на 1,5 млн барр.). Мы ожидаем данных о более значительном росте запасов углеводородного сырья на фоне сезонного сокращения нефтепереработки. Уменьшение объемов нефтепереработки в условиях сезонных ремонтно-профилактических работ на американских НПЗ предполагает сокращение выпуска моторного топлива и, вероятно, запасов бензина и дистиллятов. Впрочем, это сокращение, по нашим оценкам, будет довольно скромным, поскольку спрос под влиянием сезонных факторов также ограничен. На наш взгляд, первая реакция цен с учетом значительного наращивания товарных запасов нефти, вероятнее всего, будет негативной, однако коррекцию может частично нивелировать ожидающееся сокращение запасов нефтепродуктов. Мы полагаем, что под влиянием данных EIA котировки Брент могут даже снова протестировать минимум $53,1/барр. (зафиксированный 10 февраля), после чего возможно некоторое восстановление. Необходимо отметить, что с технической точки зрения следующим сильным уровнем поддержки сейчас является отметка $52,8/барр.