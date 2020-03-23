В начале недели товарные рынки находились под давлением на фоне сомнений инвесторов по поводу перспектив роста китайской экономики и экономики США, но меры монетарных властей по поддержке ликвидности на рынке ограничили падение большинства товаров. Цена за Brent обвалилась до 24 долл. за баррель, затем подрастала почти до 31 долл. Несмотря на меры поддержки правительств, мы не ожидаем дальнейшего восстановления цен в ближайшей перспективе из-за распространения коронавируса и вызванного им снижения спроса на нефтепродукты.

Полагаем, что при первых признаках успехов борьбы с «коронакризисом» сырьевые товары могут показать быстрое восстановление.

Цены на нефть упали за неделю более чем на 20% на ожиданиях, что ОПЕК с апреля начнет увеличивать предложение на рынке. И рынок, как мы предполагаем, не ждет, что Саудовская Аравия и России вернутся за стол переговоров. Судя по риторике российской стороны, текущий уровень цен на рынке нефти не является драматическим, а сделка ОПЕК свою функцию уже выполнила, что делает новое соглашение нецелесообразным.

Борьба за долю на рынке может привести к дальнейшему снижению цены Brent ниже 20 долл. баррель. Из-за этого спред между Brent и WTI находится на двухлетних минимумах, так как рост предложения Brent на рынке опережает рост предложения WTI. Добыча в США продолжает находиться возле исторических максимумов – 13,1 млн баррелей в сутки. При этом мы не ожидаем, что из-за низких цен на нефть добыча упадет стремительно. Американские сланцевые компании захеджированы фьючерсами на поставки по ценам, которые значительно выше текущих, что дает возможность продолжать добычу, сохраняя выручку, приблизительно до осени. Также многие сланцевые компании контролируются такими игроками рынка, как Exxon и Chevron, которые имеют высокий запас прочности. Поэтому ценовая война может затянуться надолго, а с этим и низкие цены на нефть.

Существенным поводом для пересмотра прогноза на ближайшее будущее может стать развитие ситуации в переговорах между США и Саудовской Аравией. Согласно Bloomberg, на июньское заседание ОПЕК приглашен представитель США от нефтяной отрасли. Похоже, что США смотрят на разные варианты выхода из ситуации сверхнизких цен на нефть, угрожающих сланцевым компаниям. Мы даже рассматриваем сценарий, когда Россия присоединится к ОПЕК вместе с США, чтобы участвовать в контроле цен на энергоресурсы. Теоретически это может привести цены на нефть к стабильности и прогнозируемости.

Спрос на промышленные металлы снижается, что отражается в ценах. Одним из аутсайдеров на рынке была медь, потеряв за неделю 15%. Пока, несмотря на карантинные меры, производство на рудниках продолжается. Мы ожидаем, что предложение на рынке металлов может сократиться из-за постепенного сокращения производства. Предложение алюминия в январе – феврале было высоким, металл за неделю подешевел более чем на 5%. Поддержку ценам может оказать принудительное сокращение добычи компаниями, но это будет сказываться на падении их рыночной стоимости. Так, акции Русала с февраля потеряли более 40% стоимости.

Драгоценные металлы не спасли инвесторов от паники на финансовых рынках, золото за неделю растеряло 5% стоимости. Хуже всех себя чувствовала платина, потеряв за неделю почти 20%, далее – серебро с падением на 15% и палладий, который подешевел на 9%. Мы связываем такое падение драгоценных металлов с наступающим Margin Call. Мало кто ожидал, что американский рынок меньше чем за месяц упадет более чем на 30%: а торговля деривативами несет в себе дополнительный риск ликвидности, что может игнорироваться неопытными инвесторами. Сильный доллар также является одной из причин падения цен на драгоценные металлы. Мы считаем, что эта группа металлов недооценена, и ожидаем возвращения спроса на активы после завершения паники.