Банк России опубликовал статистику банковского сектора за февраль 2020 г. Темп роста розничного кредитования остался высоким на уровне 17,8% г/г, а динамика корпоративного кредитного портфеля была по-прежнему слабой ввиду сезонных факторов и ухудшения конъюнктуры на мировых рынках. Доля просроченной задолженности чуть снизилась по итогам месяца, а коэффициент покрытия увеличился на 4 пп, до 152%. В ходе вчерашней телеконференции представители Банка России сообщили, что 24 апреля регулятор опубликует новые макроэкономические прогнозы, в том числе оценки роста кредитования на ближайшие годы, с учетом изменений в мировой экономике и ценах на нефть, которые окажут воздействие на динамику ВВП России. Между тем на данном этапе Банк России не видит потенциальной угрозы для стабильности банковского сектора и не рассматривает сценарии дополнительной поддержки банков.

Наш комментарий: Данные за февраль, на наш взгляд, отражают только начало замедления роста кредитного портфеля. Глобальная рецессия, связанные с пандемией коронавируса ограничительные меры и снижение цен на нефть негативно скажутся на спросе на корпоративные кредиты, что будет лишь отчасти компенсировано валютной переоценкой ввиду ослабления рубля. Темпы роста розничного портфеля ограничены жестким регулированием потребительского кредитования, из-за которого банки становятся более чувствительны к весовым коэффициентам риска, а ипотечное кредитование останется главным двигателем роста благодаря по-прежнему низким процентным ставкам. Наши текущие оценки роста кредитования менее оптимистические, чем последние целевые показатели в базовом сценарии Банка России, который будет пересмотрен 24 апреля наряду с макроэкономическими прогнозами. В 2020 г. на прибыльность сектора будут оказывать давление более высокие отчисления в резервы, поскольку, как мы полагаем, качество активов ухудшится, при этом неблагоприятные тенденции, вероятно, сохранятся и в 2021 г.



