Господдержка окажет положительное влияние на сектор кредитования
ЦБ вчера представил статистику по банковскому сектору за февраль – рост розничных кредитов и депозитов превзошел ожидания. В сегменте розничного кредитования рынок вырос на 1,2% м/м, тогда как мы ожидали рост на 0,9% м/м; в итоге рост за год составил 17,8% г/г. Рост розничных вкладов также превзошел наши ожидания – рублевые депозиты выросли на 10,8% г/г, превысив среднемесячный рост на 7,8% г/г в 2019 г. Эти цифры говорят о том, что финансовая позиция российских домохозяйств накануне неспокойного марта характеризовалась значительной устойчивостью; мы также ожидаем, что результат за март будет относительно сильным в сегменте розничного кредитования. Сейчас главным фактором создания комфортных условий для поддержания банками сильных темпов роста розничного кредитования является позиция правительства: недавние сообщения в СМИ об ужесточении бюджета на 2020 г. негативно повлияют на настроение банков и населения. Мы считаем, что лучшее, что может сделать правительство, чтобы минимизировать экономические издержки в апреле, когда российская экономика может действительно оказаться под сильными давлением, – это обеспечить господдержку, чтобы нейтрализовать убытки реального сектора.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200325/831138967.html