В последний день марта российский рынок подрастает, индекс Мосбиржи в плюсе около 3%. Поводом для роста стало оживление американских рынков и нефти. Индекс S&P 500 повысился на 3,35%. Российский рынок за последние два месяца существенно упал, поэтому рост с конца марта надо рассматривать как отскок вверх. Поскольку в стране останавливается все больше предприятий из-за короновируса, а это будет оказывать давление на экономику. Сейчас сложно предсказать сроки завершения эпидемии, но то, что на улицах становится все меньше людей — является позитивным моментом. Однако статистика по эпидемии пока не улучшается, развивается по нарастающей.

Нефтяной рынок во вторник в плюсе около 3% по Brent, после переговоров Путина и Трампа. Главы двух стран согласились с тем, что нефтяному рынку нужна стабилизация. Чем закончатся переговоры неизвестно, но низкие цены никого не устраивают. Тем более перед предстоящими президентскими выборами в США. Технически на графике нефти Brent закрылся «разрыв» от 28 марта. Нефть пробила вниз минимум 2016 года и вновь вернулась к минимуму. В ближайшие дни можно ожидать стабилизацию нефти на текущем уровне, около 28 долл.

На фоне роста нефтяных котировок наблюдается оживление в акциях российской нефтянки. Нефтянка оказалась под давлением из-за обвала нефти. Российские нефтяные компании очень надежны, поэтому сейчас хороший момент для покупки дешевых акций. Сегодня в лидерах роста акции Татнефти. Компания отчиталась за 2019 год по МСФО. Выручка Татнефти выросла на 2,4% — до 932 296 млн. руб. Чистая прибыль снизилась на 9,2% и составила 192 260 млн. руб. Добыча нефти в 2019 году увеличилась на 0,9% — до 29 798 тыс. тонн. В целом Татнефть показала хорошие результаты. Снижение прибыли связано с консолидацией прочих добывающих активов за пределами Татарстана.

Рубль за последнюю неделю смотрится стабильным, не без помощи ЦБ. Технически в ближайшие дни рубль может укрепиться до 77 за долл. На текущей неделе важными событиями станут, число обращениям за пособием по безработице и данные по безработице в США, в марте (2,3 апреля). Ожидается рост безработицы до 3,8%.