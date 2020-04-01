Ставка по кредитам в 9% оставит банки без прибыли
Госдума собирается внести изменения в закон «О потребительском кредите (займе)». Поправки, в частности, предусматривают предоставление гражданам РФ, чьи доходы снизились более чем на 30% по сравнению со средним уровнем 2019, льготного периода по выплатам процентов длительностью до 6 месяцев (до октября 2020), в течение которого ставки не будут превышать 9% годовых.
Наше мнение. Поправки окажут значительное негативное влияние на доходы банков, в том числе Сбербанка и TCS Group, однако еще остается ряд вопросов относительно окончательного варианта поправок. Затронет ли нововведение все кредитные карты или только новые кредиты, освободит ли ЦБ РФ банки от формирования резервов по данным видам кредитов (стоимость риска по таким кредитам обычно составляет до 5-10%), будет ли ограничение распространяться на основную сумму долга? По сравнению с существующим уровнем процентных ставок по таким кредитам (20-30%), ставка 9% предполагает, на наш взгляд, в лучшем случае нулевую чистую прибыль (при освобождении от резервирования). Данная мера предлагается в качестве временной с учетом проблем, вызванных эпидемией коронавируса; тем не менее, новость негативна для акций банков, особенно для TCS Group, основная часть доходов которой по-прежнему поступает от кредитных карт (в 2019 процентный доход группы в этом сегменте составил 83 млрд руб.).
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