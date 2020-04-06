В декабре опрос Bloomberg предсказывал 4,3% роста индекса S&P 500 в 2020 г., но коронавирус смешал все карты, с локдауном мировой экономики человечество столкнулось впервые.

Оценки происходящего на рынке сейчас приводятся самые разные: от «дальше будет только хуже», до «уже можно покупать». Попробуем собрать разные мнения и противопоставить их друг другу.

Некоторые инвестбанки вообще отозвали прогнозы по уровню S&P 500 на конец 2020 года. И их вполне можно понять. На днях RBC Capital Markets провёл опрос 185 институциональных инвесторов и выяснил, что около 60% респондентов настроены «по-бычьи», а «медведей» в три раза меньше.

В пользу «худшее позади» играют несколько факторов:

принудительное закрытие маржинальных позиций уже произошло

ФРС стабилизировала рынок

весь негатив для экономики уже в учтён в котировках

акции сейчас на 27% дешевле, чем до обвала

У пессимистов тоже свои аргументы:

акции роста до сих пор держатся сравнительно неплохо, то есть пространство для спада ещё есть

на медвежьем рынке часто бывают локальные ралли, но это вовсе не означает разворот

компании отказываются от байбэков и дивидендов (перешли в режим жёсткой экономии)

На фондовом рынке 200-недельная скользящая средняя S&P 500, которая с 2011 г. выступала как уровень поддержки, теперь стала уровнем сопротивления: котировки вновь пошли вниз. Вероятный сценарий на ближайшее время – консолидации в диапазоне 2300-2550 пунктов.

В том, что касается макроэкономики, рынок уже понял, что «всё плохо», но насколько оно плохо – сказать окончательно нельзя. Дело в том, что статистические данные выходят постепенно и с отставанием. В марте США потеряли 0,7 млн рабочих мест (без учёта с/х сектора), а безработица выросла с 3,5% до 4,4%. Настроения бизнеса (индексы PMI) ухудшились, но не так сильно, как, например, в еврозоне.

Одна из спикеров ФРС Лоретта Местер заявила, что «перспективы экономики обусловлены действиями системы здравоохранения». При этом нагрузка на неё в США становится всё сильнее, власти реагируют на распространение вируса с отставанием. И хотя рынки уже «устали падать», существенное ухудшение ситуации (в том числе банкротства) способно вновь спровоцировать обвал.



