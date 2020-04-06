Прошедшая неделя вновь была очень богата на сильные новости. Коронавирус изменяет поведение стран и экономический ландшафт. Регуляторы пытаются сдержать разбалансы на долговых и фондовых рынках. Так, в марте ФРС сделала ряд беспрецедентных стимулирующих шагов. Принятые меры позволили остановить падение рынков. Но впереди еще много интересного, поскольку нарастающие проблемы экономики не лечатся просто заливанием ликвидности. Тем более что дисбалансы только нарастают. Одной из важнейших указателей на эти дисбалансы были вышедшие на прошлой неделе данные о провале рынка труда в США. Число новых заявок на пособие по безработице за две недели составило около 10 млн штук. На этом фоне выше ожиданий (в минус 100К) вышли данные (-700 К) по созданным новым рабочим местам. Уровень безработицы U3 подскочил до 4,4% против 3,5% в прошлом месяце. И деструктивные процессы обещают получить развитие.

Очень интересным на прошлой неделе было поведение цен нефти. Если в конце марта они обновили минимумы, опустившись ниже 22 долларов за баррель по нефти марки Брент, то с началом нового месяца цены показали впечатляющий рост и закончили неделю на подступах к 35 долларам за баррель. То есть за несколько дней произошел более чем полуторакратный рост цены.

Напомним, что первого апреля перестали действовать договоренности ОПЕК+ об ограничениях добычи и в окрестности этой даты резко активизировались переговоры о возможных новых ограничениях добычи. На этот раз очень активно подключаются США. Проходившее у президента совещание выявило сильную неблагополучность в отрасли, ставшую очевидной после провала нефтяных цен. В результате Трамп сделал ряд заявлений об ожидаемых договоренностях ОПЕК+ по новым ограничениям добычи нефти. Стимулировало его к активным действиям сделанное к концу 1 квартала заявление о банкротстве сланцевой компании Whiting Petroleum (WLL).

Это очень известная в США компания, поскольку она была одним из пионеров первой волны сланцевого бума особенно на полях Баккен. В начале года до начала острых трудностей компания добывала чуть более 0,127 Мб/д, что составляло около 1% нефтяной добычи США. Казалось бы, влияние указанных новостей должно быть ограниченным. Действительно, добыча нефти в США рассредоточена по многим десяткам компаний. С другой стороны процесс банкротства в США хорошо организован и такая процедура вовсе не означает, что компания прекратит свою добычу. По планам и ожиданиям компания лишь в 1,5-2 раза может ее снизить.

Однако все же ее банкротство является знаковым и принесет сильный ущерб отрасли. Оно лишь высвечивает создавшееся неблагополучие отрасли. После столь звонкого банкротства нефтяным компаниям будет гораздо сложнее привлекать финансирование как от доверчивых акционеров и покупателей облигаций, так и от банков. А финансирование им сейчас нужно как никогда. Дело в том, что для целого ряда скважин и месторождений добыча нефти становится нерентабельной. И компаниям как воздух нужны ресурсы для того чтобы пережить трудные времена. Такими трудностями можно объяснить то, что президент США столь активно подключился к спасению нефтяной отрасли. Трампа испугал складывающийся тренд и возможные дальнейшие потери акционеров и кредиторов нефтяной отрасли США. На прошлой неделе он сделал заявления, в которых подталкивал страны ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, к новым ограничениям добычи.

И вот по инициативе Саудовской Аравии на 6 апреля была анонсирована онлайн-конференция стран ОПЕК+ по обсуждению новых ограничений. Многие страны уже выразили свою готовность ограничить добычу. Наиболее активно обсуждается возможное суммарное сокращение добычи на величину порядка 10 Мб/д. Высказанная после совещания с представителями отрасли президентом Путиным позиция России состояла в том, что мы готовы сократить добычу, но если к подобным действиям прибегнут и другие добывающие страны, включая США. Трамп пока не готов обсуждать шаги США по сокращению добычи. Он лишь обещает введение экспортных пошлин на нефть из России и СА в случае отсутствия договоренностей.

Из-за сложности увязки различных позиций видео-конференцию ОПЕК+ пришлось перенести на 9 апреля. В результате известий об этом переносе цены нефти с начала текущей недели стартовали почти на 10% ниже уровней закрытия прошлой недели. Далее цена начала постепенно отыгрывать понесенные потери. Наступающая неделя принесет много волнений и завершится совершенно не очевидным результатом. Об исходе переговоров можно только гадать, хотя все понимают, что сокращение добычи — необходимая для производителей мера.

Но и текущие оперативные данные о состоянии нефтяной отрасли в США тоже обещают быть очень интересными. Как будет развиваться динамика с запасами? Продолжится ли обвальное снижение буровой активности? Но самое главное – увидим ли мы реакцию в виде снижения добычи нефти?

Так что рынок нефти вновь ждет кране интересная неделя.