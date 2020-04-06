На прошлой неделе на фоне резкого восстановления цен на нефть в связи с неожиданным возобновлением переговоров ОПЕК+ и США по новой нефтяной сделке акции Лукойла выросли на 17,5%, демонстрируя как быстро все может измениться на рынке, а также подтверждая нашу уверенность, что эти бумаги представляют собой одну из самых безопасных ставок на восстановление нефти среди российских компаний.

Отличительной особенностью Лукойла является его высокая лояльность к миноритарным акционерам. Компания характеризуется высокой финансовой дисциплиной, умеренными капвложениями, значительной долей нефтеперерабатывающего бизнеса и практически бездолговым балансом. Чистый долг/EBITDA по итогам 2019 г. 0,03x. Кроме того, в соответствии с новой дивидендной политикой, компания обязуется возвращать акционерам в виде дивидендов 100% сгенерированного свободного денежного потока.

Дивидендная доходность за 2019 ожидается на уровне 10,5% (по внутридневной цене 6 апреля 2020 г.), и в долгосрочной перспективе возможно сохранение этого показателя на двузначных уровнях. Кроме того, компания регулярно осуществляет обратный выкуп акций.

Текущие условия компания расценивает как сложные, но рассчитывает справиться с проблемами благодаря оптимизации финансовых и бизнес-процессов. В частности, компания планирует сокращение издержек и сокращение капзатрат на $1,5 млрд. в 2020 г. По собственным оценкам, при негативном сценарии (если цены на нефть останутся на уровне $25/барр.) компания продолжит генерировать положительный свободный денежный поток (при прочих равных).

Что касается дивидендов, то, по заявлению основного акционера и главы компании В. Алекперова, дивиденды за 2019 г. могут составить 542 руб. на акцию, что транслируется в доходность на уровне 11,5% (или 7,5% за 2 пол. 2019 г., поскольку 192 руб. уже выплачены). При этом для целей выкупа акций компания может привлечь долговое финансирование.

Мы полагаем, что восстановление на рынке нефти, которое рано или поздно произойдет, может в первую очередь позитивно отразиться именно на акциях Лукойла благодаря сильным фундаментальным характеристикам компании и высоким стандартам корпоративного управления.