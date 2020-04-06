Рубль: усиление аппетита к риску перебороло снижение котировок нефти. В начале недели рубль продолжил укрепление в парах с долларом и евро. Несмотря на снижение нефтяных котировок после новостей о переносе встречи представителей ОПЕК+, общий фон для рубля в целом сохранялся благоприятным за счет глобального усиления аппетита инвесторов к риску. В частности, большинство мировых индексов в понедельник демонстрировало заметное укрепление, реагируя на некоторое замедление динамики пандемии в основных регионах ее распространения. Впрочем, динамика цен на нефть пока остается ключевым фактором для рубля, и в ближайшее время особую важность будет играть способность нефтяных котировок удержать позиции выше 30 долл. за баррель в ожидании встречи представителей ОПЕК+

На рынке МБК ЦБ продолжил одновременное предоставление и изъятие рублевой ликвидности через операции «тонкой настройки». На депозитном аукционе o/n банки разместили в ЦБ 518,7 млрд руб. (на период выходных банки размещали в рамках операций «тонкой настройки» в ЦБ 745,3 млрд руб.). В свою очередь, на сегодняшнем аукционе РЕПО банки привлекли 424,7 млрд руб. из 500 млрд руб. (сроком на 2 дня). Напомним, что 31 марта банки в рамках операций РЕПО «тонкой настройки» привлекли у ЦБ 368,9 млрд руб., срок погашения по которым наступил сегодня.