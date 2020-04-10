Американский денежный регулятор оправданно выполняет свои функции по стабилизации финансовой системы США. Но поскольку базовый инструментарий практически исчерпан (ключевая ставка сейчас и так очень низкая: 0–0,25%), приходится прибегать к «нестандартным» методам: речь идёт о прямой покупке активов регулятором.

С октября Федрезерв приобретал на свой баланс трэжерис, активно вышел на рынок репо (поднял лимит вливаний и расширил перечень инструментов, которые принимаются в качестве залога), начал скупать ипотечные ценные бумаги (как во время прошлого кризиса). Недавно регулятор начал покупку корпоративных облигаций (и ETF) инвестиционного рейтинга. И вот на днях он принялся за муниципальные бонды и так называемых «падших ангелов» – облигации, которые только-только получили мусорный рейтинг. Осталось только напрямую инвестировать в акции и в конечном итоге подменить собой рынок, это вопрос времени: сейчас или всё-таки в следующий кризис.

В отличие от ЦБ Европы и Японии, Федрезерв пытался расчистить баланс до наступления новой рецессии, но не успел (и не смог бы) завершить начатое. На графике ниже видно, как чутко американские акции реагировали на изменения баланса Федеральной резервной системы. Когда активов на нём становилось больше, акции, не раздумывая, дорожали, когда баланс стоял на месте – акции колебались, а когда баланс сокращался – рынки падали вниз.

Подытожим: поддерживая рынок, ФРС поддерживает американскую экономику. Не будет поддержки – не будет и экономики. Баланс регулятора будет расти по мере количественного смягчения, и никаких «спокойных годов» не хватит, чтобы распродать накопившиеся активы, поэтому их будет становиться всё больше. Именно поэтому ФРС обречена на вечную эмиссию. Стабилизация долговых рынков, которой занялась ФРС, – важная мера, она поможет снизить число банкротств. При этом США не удалось избежать «японизации» финансовой системы, когда денежный регулятор по факту становится игроком фондового рынка. Акции отскакивают от минимумов на новостях о новых способах поддержать финансовую систему. Таким образом, ФРС опосредованно поддерживает и потребителей, чьи пенсионные планы (следовательно, благосостояние) – сформированы в том числе из акций. Если бы ФРС не вмешивалась и не поддержала бы рынок, это был крах потребительского спроса и всей экономики, а у них проблем и так хватает в связи с коронавирусом.

Сложившуюся ситуацию можно называть судьбой, парадоксом, замкнутым кругом и как угодно ещё, но только не свободным рынком, где цены активов хоть как-то связаны с их внутренней стоимостью и денежными потоками. Бесконечные денежные вливания убирают истинно рыночную составляющую в финансовой системе США.