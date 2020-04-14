Объем работ в рамках инвестпрограммы не планируется уменьшать больше чем на 20%. Гендиректор Газпром нефти (SIBN RX – ДЕРЖАТЬ) Александр Дюков сообщил, что компания планирует снизить в 2020 г. «физический объем инвестиционной деятельности» не более чем на 20% в базовом сценарии со средней ценой нефти 30 долл./барр. В оптимистическом сценарии компания ожидает роста цены до 40–45 долл./барр. к концу 2020 г. с последующим ростом в 2021 г. Газпром нефть сократит добычу в мае и июне, несмотря на то что почти все объемы на май, как и на апрель, уже размещены на рынке.

Снижение объемов переработки вероятно в мае. Глава компании также сообщил, что снижение объемов переработки на НПЗ Газпром нефти ожидается не в апреле, а в мае – на 10%–15%. Пока наблюдается лишь небольшое сокращение продаж через АЗС. Компания надеется, что спрос на моторное топливо, кроме авиакеросина, восстановится уже летом. Дюков поддержал меры по защите внутреннего рынка нефтепродуктов, указывая на налоговые выплаты компаний в рамках отрицательного демпфера, которые помогают избежать резкого падения налоговых поступлений при падении цен на нефть.

Сохраняются планы ввода месторождений в 2021 г. Приоритетными для компании остаются проекты на Ямале, в первую очередь на Бованенковском и Харасавэйском месторождениях Газпрома. Пока не внесено изменений в сроки ввода Ен-Яхинского и Песцового месторождений (2021 г.), а также Ямбургского (2024 г.). Хорошая новость — отсутствие проблем со сбытом физических объемов нефти в апреле, поскольку избыток нефти до начала сокращений может достичь рекордно высоких уровней. Мы рекомендуем ДЕРЖАТЬ акции компании.