ММК: фокус смещается на результаты II квартала
Выплавка чугуна в 1К20 снизилась на 9.6% кв/кв до 2.4 млн т из-за капитального ремонта доменной печи №2. Производство стали упало на 1.6% кв/кв до 3.0 млн т на фоне плановой реконструкции Стана-2500. Продажи стальной продукции сократились на 1.3% кв/кв до 2.8 млн т вслед за производством. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) увеличилась до 47.7% с 46.6% в 4К19. ММК отмечает потенциал снижения объемов продаж, а также значительного падения мировых цен во 2К20 на фоне распространения коронавируса.
Операционные результаты ММК оказались слабее кв/кв из-за ремонтных работ, однако мы считаем, что фокус сейчас смещается на результаты 2К20. Мы сохраняем НЕЙТРАЛЬНУЮ позицию по стальному сектору в целом, отмечая сохранение неблагоприятных факторов в части спроса в России. ММК торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2020П 3.5x против среднего показателя 4.8x у российских стальных компаний. ММК, наряду с Северсталью, является нашим фаворитом в секторе.
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