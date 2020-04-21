Вчера на рынке произошло беспрецедентное событие — стоимость фьючерсных контрактов на WTI с поставкой в мае достигла отрицательных значений (в моменте падение доходило до —$40). Под давление попали и другие сорта нефти: сегодня фьючерс Brent торгуется по $25.3 (-1.2%).

Наше мнение. Вчера впервые в истории WTI стоила ниже нуля, что негативно с точки зрения восприятия. Помимо неблагоприятных фундаментальных факторов, включая колоссальное падение спроса и стремительное исчерпание мощностей резервуаров (нефтехранилище Кушинг в Оклахоме может заполниться в течение нескольких недель), значительную роль сыграли технические моменты. Учитывая нехватку мощностей нефтехранилищ и контанго на нефтяном рынке, трейдеры пытались избежать физических поставок WTI в мае (сегодня майские контракты торгуются последний день). Поэтому июньские контракты, тоже попавшие под давление, тем не менее, продемонстрировали лучшую динамику, закрывшись на отметке $21.45. Мы ожидаем, что волатильность на рынке будет сохраняться, пока не сформируется устойчивый тренд на восстановление спроса, а рынок не почувствует реальный эффект сокращения добычи с мая, о котором договорились участники ОПЕК+.