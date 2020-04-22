Ситуация на нефтяном рынке привлекает внимание многих аналитиков, поскольку текущие цены на нефть опустились до уровней 1999 года, в диапазон ниже $20. 20 апреля произошел уникальный случай, когда цена на ближайший фьючерсный контракт нефти марки WTI ушла в отрицательную территорию.

Что это может значить для американской нефтяной отрасли и сланцевой добычи в частности? Особенностью сланцевой добычи нефти является высокая себестоимость. Диапазон себестоимости колеблется от $30 до $50 за баррель в зависимости от сложности скважины. Надо понимать, что эта стоимость учитывает расходы на поддержание уровня добычи на стабильном уровне. При падении цены ниже $30 происходит естественное сокращение капитальных затрат, перестают буриться новые скважины, добыча из действующих скважин начинает сокращаться. Это сокращение происходит достаточно быстро благодаря другой особенности сланцевой нефти, а именно — быстрому снижению добычи у новой скважины, которое может составлять до 50% в год.

Этот механизм сокращения уже работает. Добыча нефти в США за последний месяц сократилась примерно на 800 тыс. баррелей с 13,1 мбс до 12,3 мбс. Сокращение как раз происходит в основном за счет сланцевой нефти, которой добывалось около 8 мбс на начало года. Но в текущих условиях даже быстрого механизма сокращения добычи сланцевой нефти оказывается недостаточно. Дело в том, что из-за пандемии COVID-19 глобальное сокращение спроста на нефть достигает 25мбс или примерно 25%. Добываемая нефть находится в переизбытке, что порождает вторую проблему – дефицит места для ее хранения. Этот дефицит наиболее чувствителен для сланцевой нефти, так как она обычно добывается вдали от побережья и требует наземного хранения.

Да, такого еще не было в истории. Раньше всегда находилось место для хранения. Это важное отличие текущей ситуации от ситуации на начало 2016 года. Очевидно, что при заполненных хранилищах предложение должно соответствовать спросу, не превышая его. Поэтому в ближайшее время мы можем стать свидетелями более решительного сокращения добычи нефти со стороны американских компаний, до восстановления спроса. Многим производителям, особенно мелким, будет нелегко выживать в таких условиях. Хотя более крупные нефтедобывающие компании могут даже укрепить свое положение на рынке. Для того чтобы они смогли воспользоваться этим положением, сначала надо решить первоочередную проблему с коронавирусом, тогда динамика в отрасли изменится в положительную сторону.