Прирост запасов нефти немного выше ожиданий, а бензина – значительно ниже. По данным Минэнерго США (EIA), за неделю 10–17 апреля коммерческие запасы нефти в США выросли на 15,02 млн барр. до 518,6 млн барр. Это выше оценки API (плюс 13,2 млн барр.), медианы опроса аналитиков Bloomberg (14,4 млн барр.), а также прогноза по опросу S&P Global Platts (плюс 12,9 млн барр.). Однако верхняя граница оценок аналитиков по опросу Bloomberg была значительно выше оценки EIA – 21,3 млн барр. Rystad Energy на прошлой неделе прогнозировала еще больший рост запасов – на 23,7 млн барр. Стратегические запасы нефти не изменились – 635,0 млн барр. В Кушинге коммерческие запасы нефти выросли на 4,78 млн барр. до 59,7 млн барр., близко к оценке API – плюс 4,91 млн барр. Мощности хранения в Кушинге использованы на 76% по данным EIA (на предыдущей неделе – на 69%). В регионе Мексиканского залива запасы выросли на 9,88 млн барр., на Среднем Западе – на 4,84 млн барр., на Западном побережье – снизились на 0,48 млн барр. Коммерческие запасы бензина выросли всего на 1,02 млн барр. до 263,2 млн барр. – меньше, чем сообщал API (плюс 3,44 млн барр.) и ожидали аналитики, опрошенные Platts (плюс 5,7 млн барр.) и Bloomberg (плюс 4,75 млн барр.). Запасы дистиллятов выросли на 7,88 млн. барр. до 136,9 млн барр., немного выше оценки API (плюс 7,64 млн барр.) и значительно выше прогнозов аналитиков, опрошенных Platts и Bloomberg, – плюс 3,7 млн барр.

Оценка добычи нефти в США снова снижена неделя к неделе. По сравнению с предыдущей неделей рост коммерческих запасов нефти замедлился с 19,25 млн барр. до 15,02 млн барр., или с 2,75 млн барр./сутки до 2,15 млн барр./сутки. Причина – снижение нетто-импорта и добычи, несмотря на уменьшение переработки. Как и на предыдущей неделе, изменение балансирующей строки «неучтенная нефть» внесло больший вклад в изменение запасов, чем динамика добычи, переработки, экспорта и импорта. Оценка добычи нефти (с точностью до 100 тыс. барр./сутки) в целом по США и в 48 штатах понижена на 100 тыс. барр./сутки до 12,2 млн барр./сутки и 11,7 млн барр./сутки соответственно. Для сравнения, прогноз добычи на апреле в ежемесячном обзоре EIA (STEO) – 12,39 млн барр./сутки. Если доверять оперативным данным за последние три недели, добыча может снизиться в апреле больше прогноза в STEO (минус 330 тыс. барр./сутки) – на 500–600 тыс. барр./сутки. Импорт нефти упал на 0,74 млн барр./сутки неделя к неделе до 4,94 млн барр./сутки, экспорт – на 0,55 млн барр./сутки до 2,89 млн барр./сутки. В результате нетто-импорт нефти уменьшился на 0,20 млн барр./сутки до 2,05 млн барр./сутки – ниже среднего значения с начала года (2,9 млн барр./сутки, исключая последнюю неделю). По прогнозу EIA на апрель, средний нетто-импорт нефти близок к показателю недели 10–17 апреля – 2,09 млн барр./сутки. Суммарные коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов выросли на 25,5 млн барр. до 1 367 млн барр. – меньше, чем на предыдущей неделе (27,2 млн барр.).

Загрузка НПЗ снизилась меньше ожиданий, поставки бензина стабилизировались на низком уровне. Переработка нефти снизилась на 25% год к году и на 1,7% неделя к неделе до 12,46 млн барр./сутки. Средняя загрузка НПЗ сократилась на 1,5 п.п. неделя к неделе (медиана опроса Bloomberg – снижение на 2,3 п.п.) и на 22,5 п.п. год к году до 67,6%. В регионе Мексиканского залива и на Среднем Западе загрузка была самой высокой из пяти регионов – 74% и 65% соответственно. Снижение объемов переработки нефти наблюдалось в трех крупнейших по объему регионах (PADD). Поставки нефтепродуктов на рынок США упали на 31% год к году, но выросли на 2,2% неделя к неделе до 14,1 млн барр./сутки. В апреле EIA ожидает больший средний объем – 15,7 млн барр./сутки. При этом поставки бензина снизились на 44% год к году и выросли на 4,5% неделя к неделе до 5,31 млн барр./сутки. По итогам двух предыдущих недель падение год к году поставок бензина составляло 48% и 46%. Поставки авиакеросина упали на 66% год к году и выросли на 32% неделя к неделе до 0,61 млн барр./сутки., в то время как на предыдущей неделе падение год к году составило 72%. Поставки дистиллятов сократились, как и неделю назад, на 18% год к году, но выросли на 13% неделя к неделе до 3,13 млн барр./сутки. Чистый экспорт нефтепродуктов и нефти составил 1,58 млн барр./сутки, снизившись на 0,7 млн барр./сутки неделя к неделе с исторического максимума. Чистый экспорт нефтепродуктов и нефти в среднем за последние четыре недели – 1,12 млн барр./сутки, ниже прогноза EIA на апрель – 2,42 млн барр./сутки.